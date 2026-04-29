Mercato : Benatia va aider l'OM après son départ ?

Amadou Diawara

En fin de contrat cet été, Medhi Benatia va quitter officiellement l'OM le 20 mai, soit trois jours après la dernière journée de Ligue 1. D'après son clan, le directeur sportif marseillais va couper avant de reprendre du service, sans doute en tant que dirigeant. Alors qu'il aurait déjà quelques propositions pour son avenir, Medhi Benatia serait prêt à aider l'OM pour boucler quelques coups sur le mercato.

Après Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, Medhi Benatia va également quitter l'OM. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le directeur sportif marseillais devrait partir officiellement le 20 mai, soit trois jours après la dernière journée de Ligue 1. En fin de contrat le 30 juin, Medhi Benatia aurait déjà un plan en tête pour son avenir. A en croire son entourage, le Marocain compterait couper avant de reprendre du service, et tenter une nouvelle aventure, sans doute en tant que dirigeant.

«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule ! https://t.co/br1hZntwGU — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

OM : Medhi Benatia va partir cet été Toujours selon L'Equipe, Medhi Benatia aurait déjà des pistes quant à son avenir. En effet, le dirigeant de 39 ans aurait déjà quelques propositions, même s'il n'a pas encore oublié l'OM. Comme précisé par le média français, Medhi Benatia serait prêt à aider le club phocéen à boucler des dossiers si on lui demande. Reste à savoir si Frank McCourt aura encore besoin de lui cet été.