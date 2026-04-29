Mercato : Benatia va aider l'OM après son départ ?

En fin de contrat cet été, Medhi Benatia va quitter officiellement l'OM le 20 mai, soit trois jours après la dernière journée de Ligue 1. D'après son clan, le directeur sportif marseillais va couper avant de reprendre du service, sans doute en tant que dirigeant. Alors qu'il aurait déjà quelques propositions pour son avenir, Medhi Benatia serait prêt à aider l'OM pour boucler quelques coups sur le mercato.
Après Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, Medhi Benatia va également quitter l'OM. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le directeur sportif marseillais devrait partir officiellement le 20 mai, soit trois jours après la dernière journée de Ligue 1. En fin de contrat le 30 juin, Medhi Benatia aurait déjà un plan en tête pour son avenir. A en croire son entourage, le Marocain compterait couper avant de reprendre du service, et tenter une nouvelle aventure, sans doute en tant que dirigeant.
OM : Medhi Benatia va partir cet été
Toujours selon L'Equipe, Medhi Benatia aurait déjà des pistes quant à son avenir. En effet, le dirigeant de 39 ans aurait déjà quelques propositions, même s'il n'a pas encore oublié l'OM. Comme précisé par le média français, Medhi Benatia serait prêt à aider le club phocéen à boucler des dossiers si on lui demande. Reste à savoir si Frank McCourt aura encore besoin de lui cet été.
Mercato : Benatia est prêt à aider l'OM sur certains dossiers
Alors que la fin de saison approche, l'OM a un gros chantier à régler avant le lancement de l'exercice 2026-2027. Si Habib Beye est lié au club jusqu'en 2027, il pourrait tout de même partir cet été si les objectifs ne sont pas remplis. Il faudra donc trouver un nouvel entraineur dans un tel scénario. Après le départ de Pablo Longoria, l'OM a déjà tout prévu pour sa succession : Alban Juster assurant l'intérim avant l'intronisation de Stéphane Richard. Enfin, l'écurie basée à Marseille va devoir trouver un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia.