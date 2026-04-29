«Plus fort que Safonov» : Le problème avec Lucas Chevalier au PSG expliqué

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les buts du PSG sont gardés par Matvey Safonov. Alors que Lucas Chevalier a démarré la saison comme titulaire, il a fini par être rétrogradé. Le fait est que le Français est aujourd’hui considéré comme meilleur que son coéquipier et rival pour le piste de numéro 1 au PSG. Quel est donc le problème avec Chevalier ? Des éléments de réponse ont été apportés.

Ayant fait le choix de se séparer de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, le PSG avait fait venir Lucas Chevalier pour le remplacer dans les buts. Le Français a ainsi été recruté avec l’étiquette de numéro 1, mais voilà qu’aujourd’hui, il se retrouve sur le banc des remplaçants. En effet, Chevalier a été rétrogradé au profit de Matvey Safonov, qui se montre aujourd’hui convaincant dans ce costume de titulaire au PSG. Mais comment expliquer cette hiérarchie alors que l’ancien du LOSC est perçu comme meilleur que son coéquipier ?

« Il est plus fort que Safonov mais… » A l’occasion d’un chat pour Le Parisien, le journaliste Dominique Sévérac s’est confié sur le cas Lucas Chevalier au PSG. C’est alors qu’il a répondu dans un premier temps : « Des chances de revoir Chevalier dans les cages en Ligue des champions ? Cette saison, non. Il reste un ou deux matchs, donc non. S'il reste, la saison prochaine, oui. S'il part, oui encore. Il est plus fort que Safonov mais n'a pas montré l'étendue de ses qualités à Paris pour l'instant. Question de contexte et de personnalité. C'est la photo de l'instant. Elle peut changer très vite. Ici ou ailleurs ».