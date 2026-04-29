«Plus fort que Safonov» : Le problème avec Lucas Chevalier au PSG expliqué

Cela fait maintenant plusieurs mois que les buts du PSG sont gardés par Matvey Safonov. Alors que Lucas Chevalier a démarré la saison comme titulaire, il a fini par être rétrogradé. Le fait est que le Français est aujourd’hui considéré comme meilleur que son coéquipier et rival pour le piste de numéro 1 au PSG. Quel est donc le problème avec Chevalier ? Des éléments de réponse ont été apportés.
Ayant fait le choix de se séparer de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, le PSG avait fait venir Lucas Chevalier pour le remplacer dans les buts. Le Français a ainsi été recruté avec l’étiquette de numéro 1, mais voilà qu’aujourd’hui, il se retrouve sur le banc des remplaçants. En effet, Chevalier a été rétrogradé au profit de Matvey Safonov, qui se montre aujourd’hui convaincant dans ce costume de titulaire au PSG. Mais comment expliquer cette hiérarchie alors que l’ancien du LOSC est perçu comme meilleur que son coéquipier ?
« Il est plus fort que Safonov mais… »
A l’occasion d’un chat pour Le Parisien, le journaliste Dominique Sévérac s’est confié sur le cas Lucas Chevalier au PSG. C’est alors qu’il a répondu dans un premier temps : « Des chances de revoir Chevalier dans les cages en Ligue des champions ? Cette saison, non. Il reste un ou deux matchs, donc non. S'il reste, la saison prochaine, oui. S'il part, oui encore. Il est plus fort que Safonov mais n'a pas montré l'étendue de ses qualités à Paris pour l'instant. Question de contexte et de personnalité. C'est la photo de l'instant. Elle peut changer très vite. Ici ou ailleurs ».
« Le foot, c'est aussi un contexte, un feeling, une greffe »
Toujours à propos de Lucas Chevalier, Dominique Sévérac a également répondu : « Chevalier, c'est à lui d'abord de dire s'il se sent ou non de continuer. Si c'est oui, il sait qu'il n'a aucune garantie. Après, je le redis, je le considère comme beaucoup plus fort que Safonov en termes de technique de gardien de but. Mais le foot, c'est aussi un contexte, un feeling, une greffe. Elle n'a pas pris pour l'instant. Le foot est plein d'histoires comme ça, la première saison. Cela ne marche pas puis soudain, on devient indispensable. Mais ça dépend d'abord de lui. S'il n'a pas envie de refaire le match de la concurrence avec Safonov, alors il faut qu'il parte (encore faut-il trouver une place intéressante ailleurs aussi) ».