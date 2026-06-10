«Nous serons toujours à ses côtés», Kylian Mbappé soutenu publiquement par un joueur de l’équipe de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé n'en demeure pas moins décrié. Critiqué pour sa saison au Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France se retrouve actuellement au centre de nombreux débats actuellement pour sa place chez les Bleus. Le sujet Mbappé fait donc énormément parler, mais voilà que dans le vestiaire tricolore, on est bel et bien derrière le numéro 10.

Quelle place pour Kylian Mbappé ? A l'aube du début de la Coupe du monde, les débats se multiplient concernant le capitaine de l'équipe de France. Aujourd'hui, ils sont nombreux à se plaindre du positionnement de l'attaquant du Real Madrid qui nuirait au rendement d'Ousmane Dembélé, certains allant même jusqu'à réclamer que Mbappé soit sur le banc des remplaçants. Le numéro 10 des Bleus se retrouve ainsi vivement décrié, mais voilà que ce n'est pas le cas auprès de ses coéquipiers en sélection.

« Un footballeur incroyable, un capitaine magnifique » Dans le vestiaire de l'équipe de France, on est bel et bien du côté de Kylian Mbappé. C'est en tout cas le cas de Théo Hernandez. Dans un entretien accordé à AS, l'international tricolore a évoqué sa relation avec le joueur du Real Madrid, disant alors à ce sujet : « J'ai une bonne relation avec Kylian. Nous sommes amis en dehors du terrain. Et sur le terrain, nous savons quel genre de joueur il est : un footballeur incroyable, un capitaine magnifique, et il sait que nous serons toujours à ses côtés ».