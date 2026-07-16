Un club est «obsédé» par un joueur du PSG : «C'est incompréhensible»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la fin de la Coupe du monde approche, le mercato va connaître un sacré coup d'accélérateur. Notamment du côté du PSG qui s'apprête à boucler de nouvelles ventes. Ainsi, celle de Randal Kolo Muani est toujours attendue, et c'est toujours la Juventus qui tient la corde. Une forme d'obsession que Dario Canovi peine à comprendre.

Cet été, le PSG s'est lancé dans une opération dégraissage qui rapporte très gros. En effet, Gonçalo Ramos a déjà rejoint l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus, tandis que Lee Kang-In va s'engager dans les prochains jours avec l'Atlético de Madrid pour environ 35M€. Mais ce n'est pas tout puisque le prochain joueur qui devrait partir sera Randal Kolo Muani. De retour d'un prêt plutôt décevant à Tottenham, l'attaquant français n'est plus dans les plans de Luis Enrique. Par conséquent, son transfert ne fait plus trop de doute, mais encore faut-il trouver une porte de sortie. Dans cette optique, la Juventus continue son forcing pour recruter Kolo Muani malgré l'écart entre ce que le club italien peut proposer et ce que réclame le PSG. Une obsession jugée incompréhensible par l'agent Dario Canovi.

Le cas Kolo Muani ne manque pas de faire parler « Je ne comprends toujours pas la stratégie de la Juventus sur le marché des transferts, malgré le respect que j'ai pour Carnevali. Ils ne pensent qu'à l'attaque, alors que l'effectif a besoin de joueurs de qualité en défense et au milieu », lance-t-il dans une interview accordée à Radio TMW avant d'en rajouter une couche.