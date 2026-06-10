Cyclisme : Seixas, la preuve qu'il a l'âme d'un leader

Alexandre Higounet

La manière dont Paul Seixas a réagi suite à la contre-performance collective de l'équipe Décathlon-CMA CGM à l'occasion du chrono par équipe du Tour Auvergne-Rhône Alpes disputé hier mardi, le reléguant à une minute de certains grands leaders au classement général, traduit non seulement son mental de champion, mais également une vraie âme de leader, capable d'entraîner les autres derrière lui. Autant d'éléments fondamentaux dans l'optique du Tour de France.

Hier mardi, à l'occasion du contre-la-montre par équipe, Paul Seixas a probablement été confronté à son premier contre-temps dans son ascension vers les sommets du cyclisme mondial, son équipe Décathlon CMA CGM réalisant une contre-performance lors du chrono par équipe comptant pour la troisième étape du Tour Auvergne-Rhône Alpes, reléguant le jeune prodige français à une minute de ses rivaux les mieux placés au classement général.

Une vraie réaction de champion... et de leader Et sa réaction à l'arrivée, imperméable à toute pression négative qui lui pomperait inutilement de l'énergie et de l'influx, a confirmé son mental de champion. Seixas a ainsi déclaré, comme rapporté dans les colonnes de L'Equipe : « Ce n'est pas la fin du monde. Il y a forcément un peu de déception, on est en-dessous de nos attentes, mais il faut voir les circonstances : on a perdu Stefan Bisegger assez vite et malheureusement, ça a fait mal à l'équipe. Ce n'est pas grave, on va s'en remettre, on n'a pas perdu trois minutes non plus. Il faut savoir faire avec des journées comme ça, se relever, garder la tête haute et repartir vers les prochains jours avec confiance ».