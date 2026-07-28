Mercato - Al-Hilal veut se séparer de Karim Benzema : L'ancien du Real Madrid pose sa condition, et c'est non négociable !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq mois seulement après l’avoir recruté en provenance d’Al-Ittihad, Al-Hilal ne compterait plus sur Karim Benzema, à qui il reste un an de contrat. La volonté du club saoudien serait de s’en séparer et, en ce sens, l’aurait proposé à d’autres formations. L’attaquant âgé de 38 ans quant à lui serait disposé à partir, mais pas dans n’importe quelle condition.

Trois ans après son départ du Real Madrid, Karim Benzema évoluera-t-il toujours en Arabie Saoudite la saison prochaine ? L’hiver dernier, l’ancien international français (97 sélections, 37 buts) quittait Al-Ittihad pour s’engager jusqu’en juin 2027 avec Al-Hilal, où il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée. Toutefois, cinq mois après l’avoir recruté, le club saoudien souhaiterait désormais s’en séparer.

Pour partir, Benzema exige la résiliation de son contrat Al Arabiya FM indiquait le mois dernier qu’Al-Hilal voulait faire de la place dans son effectif en trouvant une porte de sortie à Karim Benzema, ainsi qu’à Darwin Núñez (27 ans) et Marcos Leonardo (23 ans), transféré à l'Ajax Amsterdam depuis. D’après les informations d’Al-Riyadiah, le joueur formé à l’OL aurait été proposé à plusieurs clubs promus en première division saoudienne, mais le principal intéressé aurait catégoriquement refusé. Karim Benzema ne serait pas fermé à un départ, mais à une condition : une résiliation et le versement de la totalité de sa dernière année de contrat. À 38 ans, il se retrouverait ainsi libre sur le marché et aurait le loisir de choisir sa prochaine destination.

Un retour en Europe pour Benzema ? Reste à savoir quelle pourrait être cette destination. Un autre club saoudien ? Un retour en Europe ? Dans un entretien accordé à AS au mois de novembre 2025, il n’avait pas écarté cette possibilité. « Il est vrai que j'ai des propositions d'Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier qu'ici je me sens bien et je reçois l'affection de tout le monde. Mais nous verrons », déclarait Karim Benzema, ouvrant même la porte à un retour au Real Madrid : « Si Florentino (Pérez) est toujours là, c'est possible, c'est possible. Je lui parle et c'est possible. Je suis madridista. Je le ressens au fond de moi. Madrid reste ma ville, je me sens madridista et madrilène. On verra bien ce qui se passera. S'il est là… »