Zinedine Zidane pour remplacer Didier Deschamps : Karim Benzema valide déjà, «c’est une légende»

Axel Cornic

La Coupe du monde 2026 a été la dernière compétition de Didier Deschamps, qui sera remplacé à la tête de l'équipe de France par Zinedine Zidane. Tout le monde attend sa présentation officielle de ce mardi 28 juillet, mais son ancien joueur Karim Benzema est déjà persuadé qu'il est le bon choix.

Rarement la nomination d'un nouveau sélectionneur a suscité autant d'enthousiasme. Après quatorze années de Didier Deschamps, tout le monde a hâte de voir ce que fera Zinedine Zidane, qui devrait donc reprendre du service après cinq années sans avoir entrainé la moindre équipe. Son départ du Real Madrid remonte en effet à 2021 et il semble avoir refusé plusieurs offres, pour attendre que le poste de sélectionneur de l'équipe de France se libère.

Zidane futur sélectionneur des Bleus Les proches du Ballon d'Or 1998 ont tous validé ce choix et c'est notamment le cas de Christophe Dugarry, considéré comme l'un de ses plus proches amis. « Il sait qu’il y a 67 millions de sélectionneurs et qu’il ne plaira pas à tout le monde » a récemment confié celui qui a côtoyé Zidane à Bordeaux ainsi qu'en équipe de France. « Mais, avec ses défauts et ses qualités, il nous a toujours surpris dans tout ce qu’il a accompli. Il a beaucoup de talent et d’humanité, cela a fait sa grandeur comme joueur et comme entraîneur ».

« C’est une légende et parce que c’est le grand frère » Il n'est évidemment pas le seul, puisque Karim Benzema aussi pense que Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, c'est une très bonne idée. « C’est une légende et parce que c’est le grand frère » a déclaré celui qui a été son attaquant au Real Madrid, lors d'un entretien accordé à Konbini. « Est-ce que je suis content qu’il devienne sélectionneur des Bleus ? Je ne sais pas si c’est lui, mais si c’est lui, oui, je suis grave content ».