«C’est comme ça qu’il préfère qu’on l’appelle...» : Zidane n'aime pas son prénom, un ami d'enfance raconte une anecdote privée

Axel Cornic

Après plus de quatre ans d'attente, Zinedine Zidane devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Une conférence de presse est prévue ce mardi 28 juillet pour présenter officiellement le successeur de Didier Deschamps, qui semble toujours être l'une des personnalités les plus appréciées par les Français.

On ne parle plus que de lui. Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Il ne manque plus que l'officialisation, qui devrait arriver ce mardi 28 juillet, dans l'une des conférences de presse les plus suivies de l'année.

Voyage dans l'enfance de Zidane En attendant, les reportages et les entretiens à son sujet se multiplient, avec certains qui vont jusqu'à remonter aux origines du phénomène. C'est le cas du Journal Du Dimanche, qui nous a récemment livré quelques anecdotes sur l'enfance de Zinedine Zidane, du côté des Bouches-du-Rhône. L'hebdomadaire est notamment allé au SO Septèmes, club de la banlieue nord de Marseille où il a fait ses débuts dans le football, avant d'intégrer le centre de formation de l'AS Cannes et ensuite avoir la carrière qu'on lui connait.

« Zinedine, c’est pour l’état civil » Mais surtout ne parlez par de Zinedine là-bas ! L'un de ses amis d'enfance assure en effet que bien avant que Rolland Courbis n'invente le célèbre surnom Zizou, celui qui deviendra l'une des pus grandes légendes du football français préférait se faire appeler par un autre prénom. « Pour nous, c’est toujours Yazid » a expliqué au JDD Adraouamine Khelil, alias "Naine", faisant référence à ce qui est habituellement le deuxième prénom de Zidane. « C’est comme ça qu’il préfère qu’on l’appelle, c’est comme un code depuis toujours. Zinedine, c’est pour l’état civil ».