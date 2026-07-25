Kylian Mbappé dans une boutique de luxe à Paris : Sa nouvelle virée avec Ester Exposito enflamme les réseaux sociaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce n'est plus un secret pour personne désormais. Certes, Kylian Mbappé n'a pas fait d'annonce officielle, mais la star du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France ne se cache plus du tout. Il est en couple avec Ester Exposito, actrice espagnole notamment connue pour avoir joué dans la série Netflix : Elite. Ces dernières heures, les deux tourtereaux ont été aperçus à plusieurs endroits dans Paris, déchaînant les passions sur les réseaux sociaux.

Pendant un long mois, Kylian Mbappé a été focalisé sur un seul et unique objectif : atteindre une troisième finale de Coupe du monde en autant de participations et cette fois-ci, soulever le trophée qui lui avait filé entre les doigts quatre ans plus tôt au Qatar contre l'Argentine. Néanmoins, pour son premier Mondial avec le brassard de capitaine, le numéro 10 des Bleus est sorti avec le reste de ses coéquipiers au stade des demi-finales contre l'Espagne (0-2) qui fut sacrée championne du monde quelques jours plus tard face... à l'Argentine (1-0) !

Ester Exposito a rendu visite à Kylian Mbappé après l'élimination contre l'Espagne au Mondial Une défaite qui aurait été particulièrement difficile à avaler pour Kylian Mbappé. De l'AT&T Stadium de Dallas pour la demi-finale jusqu'au Hard Rock Stadium de Miami pour la petite finale contre l'Angleterre (4-6) entre le mardi 14 et le samedi 18 juillet, le champion du monde 98 aurait été abattu en coulisses. D'ailleurs, RMC Sport assure à la sortie du bus à Miami qu'il affichait une mine dépitée en Floride pour ce match pour la troisième place perdu. Entre les deux rencontres, Ester Exposito aurait passé du temps avec lui pour lui apporter un soutien émotionnel d'après le média. Kylian Mbappé avait même publié par inadvertance une photo de sa petite amie dans la tunique domicile de l'équipe de France avec le flocage Mbappé et le brassard de capitaine avant de rapidement supprimer le post qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé poursuivi par les photographes aux quatre coins de Paris avec Ester Exposito Depuis la fin de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a été aperçu à Cannes avec son ami de longue date Achraf Hakimi cette semaine. Et vendredi, après avoir passé du temps avec le défenseur du PSG, c'est avec Ester Exposito qu'il s'est affiché dans la ville lumière. En effet, dans la boutique Messika de joaillerie de luxe, Mbappé a été photographié et filmé avec l'actrice espagnole pour l'achat de bijoux. Ils sont ressortis de la boutique vendredi après-midi avant d'être à nouveau spotted dans les rues parisiennes le soir au restaurant La Girafe et à la Cité de l'architecteur et du patrimoine. Tous les déplacements de la star du Real Madrid qui est attendue au centre d'entraînement de Valdebebas dans les prochains jours pour la reprise avec José Mourinho, ont été scrutés par les fans et les photographes.