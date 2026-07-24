Déjà meilleur buteur, Kylian Mbappé a battu un autre record impressionnant à la Coupe du monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme en 2022, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. Avec 10 buts inscrits cet été, l’attaquant du Real Madrid est par ailleurs devenu le meilleur buteur de l’histoire du mondial (22 réalisations). Des chiffres impressionnants pour le capitaine de l’équipe de France, qui a également battu un record de vitesse durant la compétition. Explications.

Malgré l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de cette Coupe du Monde 2026, Kylian Mbappé lui, aura de nouveau fait grosse impression sur cette compétition. Membre de l’équipe type de la compétition, la star du Real Madrid a une fois de plus fini meilleur buteur du tournoi. S’il y a quatre ans au Qatar, Mbappé avait fini meilleur buteur avec 8 buts, l’attaquant de 27 ans a cette fois-ci inscrit 10 buts. Surtout, le Bondynois est devenu officiellement le meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde avec 22 réalisations au total. Un immense exploit pour le numéro 10, qui a également fait grosse impression sur ses débordements.

Mbappé, joueur le plus rapide de la Coupe du Monde A ce propos, Kylian Mbappé a été le joueur le plus rapide de la Coupe du Monde. En effet, le capitaine français a été flashé à 37,61 km/h sur cette compétition, et devance donc le Suédois Anthony Elanga (37,16 km/h) et le Hollandais Micky Van de Ven (36,77 km/h). La suite du classement des joueurs les plus rapides de ce mondial a été dévoilée. On retrouve en quatrième position l’Australien Jordan Bos (36,67 km/h) puis Erling Haaland en cinquième position (36,52 km/h). A noter que deux autres Français se classent dans ce top 10 des joueurs les plus rapides. Bradley Barcola pointe à la septième place avec un pic à 36,32 km/h tandis que Théo Hernandez est dixième avec 36,17 km/h.

D'anciens athlètes sont impressionnés Forcément, cette donnée est rassurante pour Kylian Mbappé. Car depuis quelques années et son repositionnement en tant qu’avant-centre, certains observateurs et supporters estimaient que le Français avait quelque peu perdu de qualités au niveau de son accélération et de sa pointe de vitesse, qui étaient ses deux gros points forts lors des premières années de sa carrière. Certains athlètes se disaient même impressionnés des qualités de Mbappé à ce niveau-là. « Il a une faculté à enchaîner, coordonner ses premiers appuis, avec ballon. Et il a des fibres rapides exceptionnelles », expliquait ainsi le recordman de France du 400 m Leslie Djhone auprès de l’Equipe il y a quelques années.