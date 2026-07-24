Mercato : Neymar et Kylian Mbappé bientôt éclipsés ? Le classement des joueurs les plus chers de l’histoire va bouger cet été !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’instar de l’été dernier, ce mercato estival pourrait potentiellement bouleverser le classement des plus gros transferts de l’histoire du football. Si en 2017-2018 le PSG a fait fort avec les transferts de Kylian Mbappé et Neymar, Morgan Rogers et Eliott Anderson intègrent le top 10, en attendant que Michael Olise vienne potentiellement bousculer la hiérarchie. Explications.

Il y a neuf ans, le PSG marquait à jamais l’histoire du football. Le club parisien avait alors décidé de lever la clause libératoire de Neymar. Le Brésilien du FC Barcelone rejoignait alors la capitale française contre un immense chèque de 222M€. Un an plus tard, le PSG récidivait. Les décideurs parisiens décidaient de lâcher 180M€ afin de recruter l’un des plus gros talents de l’histoire du football en la personne de Kylian Mbappé. Des années plus tard, ces deux immenses transferts restent à ce jour les deux plus grosses opérations de l’histoire du football, et n’ont jamais été détrônées. Cependant, le top 10 des plus gros transferts de l’histoire lui, a évolué récemment.

Morgan Rogers et Eliott Anderson intègrent le top 10 L’année dernière déjà, le recrutement d’Alexander Isak par Liverpool contre 145M€ a constitué le quatrième plus gros transfert de l’histoire. En plus des deux anciennes stars du PSG, c’est Ousmane Dembélé, qui a rejoint le FC Barcelone contre 148M€ en 2017 qui vient compléter le podium. Également recruté par Liverpool l’été dernier contre 125M€, Florian Wirtz se classe actuellement à la 10ème position de ce classement. Cet été, deux clubs de Premier League ont lâché de gros chèques et viennent s’intégrer à ce top 10. Manchester City vient d’officialiser l’arrivée du milieu de terrain Eliott Anderson, recruté contre 135M€ en provenance de Nottingham Forest, ce qui place l’international Anglais à la 6ème place du classement. Quelques jours plus tôt, son compatriote Morgan Rogers a quant à lui signé en faveur de Chelsea contre 138M€ et vient donc se classer à la 5ème place.

Michael Olise va éclipser Neymar ? Enfin, difficile de ne pas évoquer le cas de Michael Olise. Devenu une superstar depuis deux ans sous les couleurs du Bayern Munich, le Français souhaiterait rejoindre le Real Madrid cet été. Ce transfert pourrait d’ailleurs devenir le plus grand de l’histoire en dépassant celui de Neymar à en croire les indiscrétions de Sky Germany. « Olise n’est probablement pas totalement invendable : le Bayern Munich envisagerait sans doute au moins un éventuel transfert si un club offrait plus de 200 millions d’euros », déclarait ainsi le média.