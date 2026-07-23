«Je le sais avec certitude et de source sûre» : Ferran Torres pourrait créer la surprise en snobant le PSG pour cet autre grand club

Axel Cornic

Héros de l'Espagne à la Coupe du monde 2026, avec un but décisif lors de la finale face à l'Argentine (1-0), Ferran Torres va vivre un mercato très agité. Le contrat qui le lie au FC Barcelone se termine dans moins d'un an et pour le moment, une prolongation ne semble pas être sa priorité. Une situation qui a rapidement attiré l'attention du Paris Saint-Germain de Luis Enrique, mais également d'un autre gros club européen.

Parfois, il en faut peu pour changer une carrière. Souvent considéré comme une bonne doublure ou un joker de luxe, puisqu'il peut occuper tous les postes de l'attaque, Ferran Torres est devenu le visage du deuxième succès de l'Espagne en Coupe du monde. C'est lui qui a mis le seul but de la finale au MetLife Stadium face à l'Argentine, devenant en quelques jours l'idole de tout un peuple.

Ferran Torres dans le viseur du PSG... Il restera sans aucun doute dans l'histoire pour cela, mais son but change surtout énormément de choses pour son avenir. En fin de contrat au FC Barcelone, l'international espagnol de 26 ans est à un tournant de sa carrière et ne manque pas de prétendants. C'est notamment le cas du PSG, où il pourrait retrouver un certain Luis Enrique, qui avait lancé sa carrière avec La Roja en 2020 et qui le connait très bien. A en croire plusieurs indiscrétions sur le sujet, les deux hommes se seraient même parlé récemment, avec le coach parisien qui aurait tenté de le convaincre de quitter la Catalogne pour poser ses valises à Paris.

Et du Real Madrid ? Mais d'autres clubs auraient commencé à flairer le bon coup et cela serait notamment le cas du Real Madrid. D'après les informations de L'Equipe ainsi que de plusieurs médias espagnols Ferran Torres serait surveillé par Florentino Pérez, aux prises avec une véritable révolution après deux saisons blanches. Recruter le héros du deuxième titre mondial de l'Espagne, mais surtout chiper un joueur au grand rival du FC Barcelone serait un très gros coup frappé en ce mercato. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que les Madrilènes le suivaient déjà lorsqu'il était au FC Valence, mais en 2020 l'attaquant avait finalement opté pour le Manchester City de Pep Guardiola.