Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Gonçalo Ramos a quitté le PSG afin de s'engager avec l'AC Milan, le PSG cherche à recruter un nouvel avant-centre qui pourrait être Ferran Torres, le buteur de la finale de la Coupe du monde 2026. Cependant, du côté de l'Espagne, on a interrogé l'IA dans ce dossier et le verdict et catégorique : le Barça doit conserver Ferran Torres.

Cet été, le PSG a fait de son secteur offensif une priorité sur le mercato. Et pour cause, plusieurs joueurs s'en vont à l'image de Gonçalo Ramos qui s'est engagée avec l'AC Milan, ce qui pousse le club de la capitale à lui dénicher un remplaçant. Dans cette optique, la piste menant à Ferran Torres se fait insistante. Il faut dire que le buteur de la finale de la Coupe du monde 2026 voit son contrat avec le FC Barcelone s'achever en 2027, ce qui en fait une belle opportunité de marché. Et Luis Enrique ne compte pas laisser passer cette option, lui quai avait lancé Ferran Torres avec la sélection espagnole.

Le PSG à fond sur Ferran Torres ? D'ailleurs, en Espagne, on imagine facilement Ferran Torres s'engager avec le PSG. « Le club n'a pas connaissance d'une quelconque offre du Paris Saint-Germain. La situation entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres est plutôt bien engagée. Il est fort probable que Ferran Torres finisse par rejoindre le Paris Saint-Germain. Et que le Barça et le Paris Saint-Germain doivent parvenir à un accord. Je pense que le Barça ne laissera pas partir Ferran Torres pour moins de 40 millions d'euros. On se situerait dans une fourchette comprise entre 40 et 45 millions d'euros, ce qui, je pense, correspond à peu près à ce qu'il va proposer », confiait ainsi David Bernabeu, journaliste de SPORT.

L'IA conseille au Barça de conserver Ferran Torres... Cependant, la situation au FC Barcelone évolue rapidement et alors que Julian Alvarez est la grande priorité de l'été, son transfert tarde à se concrétiser face à l'intransigeance de l'Atlético de Madrid. A tel point que la presse catalane commence à se faire à l'idée d'un possible échec du Barça dans ce dossier. C'est ainsi que le quotidien SPORT a demandé à l'IA de trouver des alternatives à Julian Alvarez. Et l'une des options privilégiées serait de conserver Ferran Torres. « Il existe une possibilité : ne pas dépenser plus de 100M€ pour un "numéro 9" et conserver Ferran comme attaquant principal, en recrutant un jeune attaquant ou un joueur de rotation », explique l'IA avant de développer sa proposition : « Le Valencien apporte mobilité, pressing, percées et maîtrise du système. Ce n’est pas un attaquant dominant dos au but et il ne garantit pas à lui seul le rendement d’un buteur de classe mondiale, mais l’utiliser permettrait d’investir dans d’autres postes et d’espérer une meilleure opportunité en 2027 ». Une option qui ne sera évidemment pas du goût du PSG.