Le mercato du PSG relancé par Jeff Bezos : Comment le propriétaire d'Amazon va impacter le feuilleton Barcola

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Bradley Barcola devrait bien être l'un des feuilletons du mercato puisqu'il s'interrogerait sur son avenir au PSG. Une situation qui a interpellé Liverpool qui serait très intéressé par son transfert. Cependant, club parisien réclame une énorme somme qui fait hésiter les Reds. Mais l'arrivée de Jeff Bezos dans le capital de Liverpool pourrait bien relancer les débats.

L'avenir de Bradley Barcola pourrait bien être l'un des enjeux majeurs du mercato. Et pour cause, l'ailier français voit son contrat s'achever en 2028 avec le PSG et commencerait à s'interroger concernant sa situation à Paris. Il faut dire que l'ancien joueur de l'OL, qui bénéficie d'un temps de jeu très important, est toutefois régulièrement relégué sur le banc pour les grandes échéances. C'est ainsi que Bradley Barcola était remplaçant au coup d'envoi des deux finales de Ligue des champions disputées par le PSG. Luis Enrique semble en effet privilégier Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dans les grands rendez-vous.

Liverpool à fond sur Barcola Une situation qui n'est évidemment pas passé inaperçue sur le mercato. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com en mai dernier, Liverpool est à fond sur Bradley Barcola. Une tendance qui n'a cessé de se confirmer depuis quelques jours. « Il faut savoir que Liverpool reste le club qui manifeste l'intérêt le plus concret pour Bradley Barcola. Les rumeurs concernant le Barça sont infondées ; l'accord avec Liverpool dépendra des conditions de son départ, le prix devant être fixé par le PSG. Aucune discussion n'a encore eu lieu concernant un nouveau contrat », a même confié Fabrizio Romano à ce sujet.

Le feuilleton Barcola relancé par Jeff Bezos ? Néanmoins, pour convaincre le PSG de lâcher Bradley Barcola, il faudra probablement sortir un énorme chèque. Bien supérieur à 100M€. Et même si les Reds ont des moyens très importants, ils pourraient recevoir un soutien de poids. En effet, ces dernières heures, Sky News révélait que Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, avait été approché pour rejoindre un consortium d’investisseurs mené par Amit Bhatia qui négocie l'achat d'une part du capital de Liverpool. Les discussions seraient même bien avancées et le consortium pourrait acquérir jusqu'à 30% des parts du club anglais détenu Fenway Sports Group depuis 2010. Et bien évidemment l'arrivée d'une telle puissance économique serait un soutien de poids pour le mercato des Reds. A tel point que The Sun explique que le montant du transfert de Bradley Barcola ne serait plus du tout un problème avec le soutien de Jeff Bezos. De manière générale, cela permettrait à Liverpool de devenir plus que jamais un acteur majeur du mercato.