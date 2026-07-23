C’est confirmé, le feuilleton Barcola va agiter le mercato du PSG : «C’est la piste numéro une de Liverpool»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Bradley Barcola quittait le champion de France pour le champion d’Angleterre ou son prédécesseur ? A l’instant T, l’international français est en congés après une épopée jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Mais après, il se pourrait que son retour au Campus PSG ne soit que passager puisque les rumeurs de transfert fusent toujours dans la presse. On vous dévoilait en exclusivité les intérêts de Liverpool et d’Arsenal il y a déjà plusieurs mois de cela. Fabrizio Romano a confirmé nos informations, dénonçant au passage une fake news concernant le FC Barcelone.

« Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas ». Au début du mois de juillet, Bradley Barcola était pleinement focalisé sur la fin de la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, sa première depuis ses premiers pas en juin 2024. Le Mondial a touché à sa fin et le feuilleton Barcola anime toujours autant l’actualité mercato du Paris Saint-Germain. Pour rappel, sa situation contractuelle est propice à un transfert d’ici la clôture du mercato le 1er septembre prochain. Contrairement à d’autres joueurs du PSG, il n’a toujours pas trouvé d’accord avec les dirigeants parisiens pour rallonger la durée de son bail, le sien courant jusqu’en juin 2028. Le10sport.com vous dévoilait déjà en décembre dernier que les discussions n’avançaient pas entre les parties concernées.

Arsenal ou Liverpool ? La balance penche clairement d’un côté pour Barcola On vous révélait en exclusivité qu’en plus de Liverpool qui gardait un œil avisé sur l’évolution de sa situation, Arsenal signait une entrée remarquée dans ce dossier avec la ferme intention de séduire Bradley Barcola en lui déroulant le tapis rouge à l’Emirates Stadium. Les semaines sont passées, mais la tendance est de plus en plus claire. Ce sera soit une continuité au PSG soit un départ pour Liverpool. Fabrizio Romano a pris la parole par le biais de sa chaîne YouTube ces dernières heures. L’occasion pour le spécialiste mercato de lâcher ses vérités sur les rumeurs envoyant Barcola au FC Barcelone.

«Barcelone n’est pas concerné par cette histoire puisque Mendes, tout simplement, n’est pas son agent» Fabrizio Romano a donc réagi en vidéo à l’information du journaliste Gerard Romero concernant l’atterrissage de l’agent Jorge Mendes à Barcelone pour évoquer plusieurs cas de transferts avec la direction du Barça. Barcola n’en est cependant pas un pour la simple et bonne raison qu’il n’est à ce jour plus représenté par l’agent portugais. « Quelqu’un (ndlr Gerard Romero) a parlé de l’arrivée de Jorge Mendes à Barcelone pour Bradley Barcola. C’est une possibilité pour le Barça, mais mon information est que Barcola n’est en aucun cas lié à Jorge Mendes. Il n’est pas son agent, Barcola est avec Moussa Sissoko. Laissez-moi être clair une fois de plus, c’était le cas hier, la semaine dernière, il y a deux mois… Barcola est la piste numéro une de Liverpool. Le club adore Barcola, je ne sais pas si ce sera possible financièrement parlant, mais ce que je peux vous dire c’est que Liverpool reste très intéressé par Barcola. Barcelone n’est pas concerné par cette histoire puisque Mendes, tout simplement, n’est pas son agent ».