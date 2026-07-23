Yan Diomandé perd patience et met la pression sur le PSG : Son transfert est en danger ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il s'agit de l'une des priorités du PSG cet été. L'ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé, est effectivement très apprécié en interne et aurait même déjà donné son accord pour rejoindre le club de la capitale. Néanmoins, il n'attendra pas indéfiniment que le PSG se positionne concrètement auprès de Leipzig. C'est la raison pour laquelle en interne, l'entourage de Yan Diomandé commencerait à mettre la pression.

Le mercato du PSG commence à s'accélérer. En effet, après la signature du jeune portier italien Alessandro Longoni, le club de la capitale s'apprête à officialiser le transfert de Lucas Digne qui débarquera pour environ 7M€ en provenance d'Aston Villa et fera donc son grand retour à Paris dix ans après son départ. Désormais, le chantier principal du PSG concerne clairement le secteur offensif. Et pour cause, Gonçalo Ramos s'est engagé avec l'AC Milan pour environ 74M€, hors bonus, tandis que Lee Kang-In est tout proche de rejoindre l'Atlético de Madrid, sans oublier Randal Kolo Muani qui est lui aussi poussé au départ.

Yan Diomandé déjà d'accord avec le PSG Par conséquent, le PSG va devoir se renforcer afin de compenser ces départs. La piste menant à Maghnes Akliouche est la plus chaude, tandis que Luis Enrique apprécie grandement le profil de Ferran Torres. Mais ce n'est pas tout puisque Yan Diomandé est également un joueur très convoité par le club parisien. Révélation de la saison avec le RB Leipzig, l'ailier ivoirien en a profité pour réaliser une belle Coupe du monde malgré l'élimination des Eléphants dès les seizièmes de finale. Et dans ce dossier, le PSG a pris un sérieux avantage sur la concurrence puisque malgré l'intérêt de Liverpool et de plusieurs grands clubs européens, Yan Diomandé aurait choisi de rejoindre les doubles champions d'Europe en titre avec lesquels il aurait même déjà trouvé un accord portant sur un contrat de cinq ans.

Son entourage espère un transfert rapide ! Néanmoins, le temps presse et Yan Diomandé s'impatiente. S'il semble toujours autant déterminé à rejoindre le PSG, l'international ivoirien espérait sans doute que son transfert soit bouclé plus tôt et les discussions entre les deux clubs s'accélèrent après l'élimination de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde. Ainsi, selon les informations de BILD, l'entourage de Yan Diomandé mettrait ainsi la pression sur le PSG afin d'éviter que ce dossier ne devienne le feuilleton de l'été. Le crack ivoirien est attendu la semaine prochaine pour participer au stage de pré-saison de son équipe en Autriche. Mais il préfèrerait directement reprendre l'entraînement avec le PSG qui n'a toujours pas transmis d'offre au RB Leipzig.