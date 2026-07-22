Transfert de Yan Diomandé : Le PSG a trouvé la solution pour payer moins cher !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très intéressé par le transfert de Yan Diomandé, le PSG se retrouve toutefois confronté à l'intransigeance du RB Leipzig dans ce dossier. Le club allemand réclame près de 150M€ pour lâcher son crack. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi aurait une solution pour faire drastiquement baisser le montant de la transaction.

Cet été, le PSG a décidé de remanier son secteur offensif. Dans cette optique, Gonçalo Ramos s'est engagé avec l'AC Milan moyennant un indemnité de transfert estimée à 74M€, hors bonus, tandis que Lee Kang-In devrait rejoindre l'Atlético de Madrid pour environ 35M€. Et ce ne sera peut-être pas tout puisque l'avenir de Bradley Barcola est également incertain. Par conséquent, le PSG accélère pour compenser ces ventes. C'est ainsi que le transfert de Maghnes Akliouche serait en excellente voie, tandis que Ferran Torres est très apprécié par Luis Enrique dans l'optique de remplacer Gonçalo Ramos. L'autre piste chaude mène à Yan Diomandé, qui a très envie de jouer au PSG, mais lequel le RB Leipzig est très gourmand. Néanmoins, le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi assure que Nasser Al-Khelaïfi a probablement trouvé une solution.

Le PSG a un plan pour faire baisser le prix de Diomandé « Le PSG attendait la fin de la Coupe du monde pour accélérer car Al-Khelaïfi a passé sa Coupe du monde aux Etats-Unis. C’est lui qui négocie avec Leipzig car il s’entend très bien avec le PDG de Leipzig. La semaine prochaine, ça devrait avancer. On nous dit au PSG qu’il n’y aura pas de problème », confie-t-il au micro d’Ici Paris Île de France avant de poursuivre.