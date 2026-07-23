«C'est la m*rde» à l'OM qui doit surveiller ses dépenses : L’IA donne ses recrues idéales à moins de 5M€ pour un mercato réussi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato de l'OM peine à démarrer. Il faut dire que le club phocéen doit vendre pour envisager de recruter cet été. Et pour le moment, le club phocéen semble ne pas avoir assez dégraissé. Quoi qu'il en soit, Grégory Lorenzi devra renforcer son effectif sans avoir beaucoup de moyens. La rédaction du 10 Sport a ainsi demander à l'IA de donner quelques idées de recrutement pour la direction marseillaise.

Sanctionné par l'UEFA et menacé d'une exclusion des compétitions européennes en fin de saison prochaine, l'OM va vivre une cure d'austérité cet été d'autant plus que la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale du club phocéen. « La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale. Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C'est la réalité de notre situation aujourd'hui », a d'ailleurs confié Grégory Lorenzi ces derniers jours en conférence de presse. Le dégraissage a débuté avec la vente de Mason Greenwood à Fenerbahçe pour 39M€ ainsi que celle de Pierre-Emerick Aubameyang à La Corogne pour 1,5M€, sans oublier le prêt de Hamed Junior Traoré au Genoa. Mais ce ne sera pas suffisant pour lancer la campagne de recrutement.

Un budget très restreint pour l'OM Et la situation à l'OM serait encore pire que prévue. Dans l'After Foot, Walid Acherchour a livré quelques informations très inquiétantes concernant le mercato à venir pour le club phocéen. « Là, c’est la merde l’OM. Moi, je n’avais pas saisi le truc parce que j’étais dans ma Coupe du monde, mais j’ai parlé avec quelques agents et tout, les mecs proposent des joueurs à 10 bâtons et ils raccrochent au nez. Entre 10 et 15 bâtons, il n’y a pas d’oseille. Je ne sais pas si c’est comme Lyon l’année dernière, mais ça va être des coups entre 2 et 5 millions d’euros. Il va falloir que la cellule soit très très bonne, très très forte. Parce que moi, les échos que j’ai, peut-être que je n’ai pas les bons, mais c’est chaud quoi », a révélé le journaliste de RMC.

L'IA propose quelques pistes à moins de 5M€ Par conséquent, Grégory Lorenzi va devoir se montrer particulièrement inventif sur le mercato. L'avantage pour l'OM c'est que le nouveau directeur sportif marseillais sait comment recruter sans un budget important comme il l'a fait à Brest. Néanmoins, comment les supporters de l'OM réagiront lorsque le nom de pistes low cost circuleront. Mais pour le moment, c'est encore très calme. C'est la raison pour laquelle Le 10 Sport a demandé à l'IA quelques idées de pistes disponibles à moins de 5M€ pour correspondre aux contraintes budgétaires marseillaises. Et sur le plan défensif, ChatGPT suggère à l'OM de miser sur Bradley Locko. Sa valeur marchande est estimée à 6M€ par Transfermarkt et Grégory Lorenzi le connaît bien pour l'avoir recruté à Brest et son contrat s'achève en 2027 ce qui offre une belle opportunité. Autre suggestion, celle menant à Kevin Diks (29 ans), le polyvalent défenseur du Borussia Mönchengladbach, estimé à 5M€. Le latéral droit sous contrat avec le Club Bruges jusqu'en 2028 Hugo Siquet (24 ans) est également conseillé. Dans le secteur offensif, l'IA recommande à l'OM de tenter de relancer Mohamed Bayo, de retour d'un prêt à Gaziantep FK et sous contrat jusqu'en 2027 avec le LOSC. Son expérience de la Ligue 1 pourrait être intéressante.