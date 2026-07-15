Grégory Lorenzi se lâche et annonce une galère sur le mercato : «Dire le contraire serait mentir»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi s'est présenté en conférence de presse ce mercredi afin d'évoquer le mercato à venir à Marseille. Et clairement, le dirigeant marseillais n'a pas caché que l'OM ne serait pas en position de force sur le mercato.

Ce n'est un secret pour personne, l'OM est en grande difficulté sur le plan économique. La DNCG encadre la masse salariale du club tandis que l'UEFA a déjà prévu de sanctionner les Marseillais si jamais ils ne parvenaient pas à rester dans les clous d'ici la fin de la saison prochaine. Dans cette optique, l'OM n'a pas le choix et doit vendre, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mason Greenwood a rejoint Fenerbahçe, mais ce n'est probablement pas terminé. Et pour cause, le nouveau directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi, confirme que la situation est compliquée et que si une offre arrive pour un cadre de l'effectif, elle serait forcément étudiée.

Lorenzi annonce la couleur « La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale. Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C'est la réalité de notre situation aujourd'hui », confie-t-il à l'occasion de son passage en conférence de presse.