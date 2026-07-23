Kylian Mbappé prépare le transfert de l’année et il est entendu : «Le Real Madrid travaille sur Michael Olise»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il se pourrait bien que ce soit le transfert de l’été, voire de l’année. Michael Olise (24 ans) a fait forte impression pendant la Coupe du monde 2026 avec ses sept passes décisives délivrées à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. Sa relation avec le capitaine de l’équipe de France a fait des étincelles au point où ce dernier l’aurait convaincu de troquer la tunique du Bayern Munich pour celle du Real Madrid cet été. Et il semblerait, malgré le fait que José Mourinho souhaiterait accueillir Rodri selon la presse espagnole, que les dirigeants merengue iraient dans le sens de Mbappé.

Ils étaient ensemble pendant plus d’un mois. Le Real Madrid et le Bayern Munich n’étant pas engagés en finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé et Michael Olise se sont retrouvés dès les derniers jours du mois de mai à Clairefontaine pour la préparation à la Coupe du monde 2026. Le capitaine de l’équipe de France a eu l’opportunité de nouer des liens encore plus étroits avec Michael Olise. Il n’y a qu’à s’attarder sur la déclaration de Kylian Mbappé au Parisien au moment de répondre à une question posée par l’ailier du Bayern Munich. « Oh Michael… Lui, je l’adore ! J’ai appris à le connaître. C’est quelqu’un qui n’aime pas trop parler mais qui est très attachant, une personnalité vraiment atypique. Et c’est un joueur exceptionnel, on a beaucoup de chance de l’avoir avec nous ».

Kylian Mbappé a conquis Michael Olise C’est la grosse information du jour. Ce jeudi, Sport BILD révèle que Kylian Mbappé serait parvenu à l’usure à convaincre Michael Olise pendant leur mois de cohabitation à Clairefontaine puis à Boston lieu du camp de base des Bleus pour la Coupe du monde 2026, de le rejoindre au Real Madrid. Le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin 2029. Que ce soit grâce au discours de Kylian Mbappé sur leur relation technique et tactique sur le terrain ou celui sur l’environnement à Madrid, Olise se serait montré conquis. Au point de militer auprès du Bayern Munich à son retour de vacances pour que son transfert au Real Madrid ait lieu.

«Le Bayern fait confiance à Pérez» Ces derniers temps, le journaliste de Sky Deutschland Florian Plettenberg affirmait sur son compte X que le Real Madrid ne prévoyait pas vraiment de lancer les grandes manœuvres pour recruter Michael Olise en l’état. « Le Bayern continue de s'appuyer sur deux facteurs clés : L'assurance donnée par Florentino Pérez – au-delà de la déclaration publique du Real Madrid. Pérez a personnellement assuré au Bayern que le Real Madrid ne cherchait pas à recruter Olise cet été et n'avait aucune intention de faire une offre pour le moment. Le Bayern fait confiance à Pérez à 100 %, compte tenu des relations exceptionnelles qui unissent les deux clubs. Les messages que le Bayern a reçus directement d’Olise ou de son représentant pendant la Coupe du monde : ils n’ont aucune intention de partir et souhaitent rester ».