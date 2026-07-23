Plus fort que Zidane et les autres légendes, le destin de Kylian Mbappé est tout tracé : «A la fin de sa carrière, il sera le meilleur de tous les temps» 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le plan de Kylian Mbappé a toujours été clair : « Tu es bon, tu joues, tu n’es pas bon, tu regardes les autres. Tu ne me parles pas d’âge ». Cette punchline issue du Intérieur Sport qui lui était consacré par Canal+ en 2018 résume bien sa mentalité et sa précocité tant sur le terrain que pour les records. Meilleur buteur de l’équipe de France et de l’histoire de la Coupe du monde, Mbappé est bien parti pour être le meilleur de l’histoire aux yeux de Jérémie Aliadière.

22 buts en Coupe du monde. Le tout, en trois participations. Personne n’a fait mieux même Lionel Messi qui a pris part à son sixième Mondial sur le sol américain entre le 11 juin et le 19 juillet. Kylian Mbappé est sans contestation possible : M.Coupe du monde. Il a fait trembler les filets à 10 reprises pendant cette édition, 8 fois au Qatar et 4 fois en Russie pendant le Mondial 2018. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas encore fêté ses 28 ans ni son 10ème anniversaire chez les Bleus. Et pourtant, il compte déjà 66 buts avec la sélection nationale en 106 capes. Vainqueur d’une Coupe du monde et finaliste d’une autre comme Zinedine Zidane en 1998 et 2006, Kylian Mbappé devrait à terme devenir le meilleur joueur de tous les temps de l’histoire du football français selon Jérémie Aliadière.

«Le jour où Kylian Mbappé prendra sa retraite, je pense que les gens se souviendront de beaucoup de choses qu’il a accomplies» Lors d’une interview accordée à Get French Football News, Jérémie Aliadière, passé par l’équipe de France Espoirs ainsi que par Arsenal, a tressé les louanges de Kylian Mbappé. « Le jour où Kylian Mbappé prendra sa retraite, je pense que les gens se souviendront de beaucoup de choses qu’il a accomplies et qu’ils s’en rendront compte. Zidane restera toujours Zidane, car on se souviendra toujours de ce qu’il a fait lors de la Coupe du monde 1998. Mais Zidane a aussi commis des erreurs – comme lors de la finale de 2006, quand il a donné un coup de tête à Marco Materazzi, ce qui nous a peut-être coûté la victoire. Mais les gens l’oublient un peu parce qu’ils gardent en mémoire l’image de la Coupe du monde 1998, et c’est pareil pour moi, puisque j’étais enfant à l’époque ».

«On ne peut pas ne pas le placer au même niveau que Zidane ou Platini – pour moi, il l’est» L’ex-buteur des Gunners et du FC Lorient a rappelé à quel point Mbappé est encore loin de la retraite, lui permettant de continuer d’écrire sa légende en équipe de France pendant quelques années encore. Et quand bien même il n’est pas sur le point de raccrocher, il peut d’ores et déjà s’asseoir à la table de Zinedine Zidane et de Michel Platini. « Et n’oublions pas que Mbappé a lui aussi déjà remporté une Coupe du monde, en 2018 en Russie, alors qu’il n’avait que 18 ans. Et il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de la France malgré son jeune âge [il aura 28 ans en décembre] ; imaginez donc tous les records français qu’il battra d’ici quatre ans. On ne peut donc pas ne pas le placer au même niveau que Zidane ou Platini – pour moi, il l’est ».