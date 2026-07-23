La date est fixée pour l'arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France : La FFF fait enfin une annonce officielle

La Coupe du monde ayant pris fin dimanche, Didier Deschamps n'est officiellement plus le sélectionneur de l'équipe de France. Son successeur n'est pas officiellement connu, mais tout le monde sait qu'il s'agira de Zinedine Zidane. Et alors que Philippe Diallo a toujours refusé de communiqué à ce sujet, la FFF a officialisé la tenue d'une conférence de presse mardi pour annoncer le nouveau sélectionneur des Bleus.
Cet été, Didier Deschamps disputait sa dernière compétition sur le banc de l'équipe de France. Arrivé en 2012 sur le banc des Bleus, le champion du monde 1998 espérait partir sur un nouveau sacre, mais c'était sans compter sur l'Espagne qui a brisé les rêves de troisième étoile pour les Français en demi-finale (2-0). Deschamps a tiré sa révérence sur un match spectaculaire contre l'Angleterre lors de la petite finale (4-6), mais surtout sur une défaite. Désormais, c'est une page de 14 ans qui va se tourner avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur.
Diallo prévoyait une annonce après la Coupe du monde
Et si son nom n'est pas officiellement connu, tout le monde sait qu'il s'agira de Zinedine Zidane. « Ce n'est pas du tout un faux suspense », se justifiait Philippe Diallo dans une interview à L'EQUIPE en novembre 2025. « C'est simplement un respect par rapport à l'équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans. Je ne veux pas introduire d'éléments qui pourraient perturber la préparation de l'équipe de France », expliquait le président de la FFF qui donnait également une idée du calendrier concernant l'annonce du nouveau sélectionneur : « Il appartiendra à la Fédération d'être prête le moment venu. Ce moment, on le connaît, puisque Didier a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre sa mission. Étant qualifiés, cela nous amène, j'espère, en juillet 2026 ».
La FFF annonce une conférence de presse
Et Philippe Diallo a tenu ses promesses. En effet, la FFF vient de publier un communiqué officiel annonçant la tenue d'une conférence de presse pour l'annonce du nouveau sélectionneur : « Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d'une conférence de presse. Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias ». Autrement dit, il n'y a plus que 5 jours à attendre avant l'arrivée de Zizou sur le banc des Bleus.
Deschamps a évoqué sa succession
Zinedine Zidane va donc pouvoir débuter son grand projet avec de nombreux chantiers à gérer en priorité. Mais il arrive avec des bases solides et un potentiel offensif impressionnant qu'il faudra polir. Après la défaite contre l'Angleterre, Didier Deschamps avait d'ailleurs évoqué l'héritage qu'il laissait à son successeur. « Le potentiel est là, il y a de formidables joueurs, qui vont grandir à travers cette expérience, il y a tout pour que cette équipe de France se maintienne au plus haut niveau. Je ne souhaite pas le malheur, je souhaite à l’équipe de France et à mon successeur que ça se passe le mieux possible. Ce qui est sûr, c’est que comme je l’ai dit, après, je deviendrai un supporter silencieux. Si je vais échanger avec lui ? On ne m’a rien demandé. Pour le moment, il est prévu que je parte en vacances profiter des miens, mais bon… », confiait-il en conférence de presse. L'ère Zidane va désormais pouvoir débuter.