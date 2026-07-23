France/Espagne - «Est-ce qu'il a le niveau pour une demi-finale de Coupe du monde ?» : Une semaine après le tacle de Didier Deschamps, l'arbitre du match sort du silence

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus d’une semaine s’est écoulée depuis la douloureuse élimination de l’équipe de France en demi-finale de Coupe du monde 2026 face à l’Espagne (0-2). Les Bleus étaient tombés sur plus forts, mais aussi sur un arbitre pas taillé pour l’évènement du point de vue de Didier Deschamps qui s’en était publiquement pris à lui en conférence de presse d’après-match. Qu’en pense le principal intéressé ? Il a réagi dans les médias espagnols.

« Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? Je vais pas y répondre. Il y a eu pas mal de situations, souvent en défaveur aussi ». Au sortir du choc entre l’équipe de France et l’Espagne le mardi 14 juillet dernier, Didier Deschamps ne pesait pas ses mots à l’égard d’Ivan Barton. L’arbitre salvadorien de 35 ans recevait la foudre du désormais ex-sélectionneur de l’équipe de France après l’élimination des Bleus dominés par La Roja (0-2). Les propos de Deschamps avaient eu le mérite de faire dégoupiller Christophe Dugarry sur les ondes de RMC quelques heures plus tard : « Ça n’a jamais été un grand habitué des explications, mais venir s’attaquer à l’arbitre pour savoir s’il avait le niveau d’une demi-finale de Coupe du monde… Moi, j’ai envie de lui poser la question : "Mais est-ce que tu penses que ton équipe ou toi, vous aviez le niveau d’une demi-finale ?". Le sujet est plutôt là ».

«Les propos de Deschamps vous ont-ils affectés ? Non, pas du tout» Didier Deschamps a réagi à chaud et l’avait peut-être mauvaise que la faute sur Désiré Doué qui avait un pied dans la surface n’est donnée qu’un coup franc et non un penalty en seconde période. Mais qu’en pense l’homme ciblé par Didier Deschamps. Pour l’émission Jorge Ramos y su banda d’AS, Ivan Barton a transmis un message sans véhémence en réponse à l’ancien sélectionneur de l’équipe de France. « Les propos de Deschamps vous ont-ils affectés ? Non, pas du tout. Chacun a le droit d’avoir son opinion sur n’importe quel sujet, mais non, pas du tout. La vérité, c’est que nous savons ce que nous avons traversé, ce pour quoi nous nous sommes battus, comment nous l’avons mérité, et nous savons pourquoi nous en sommes là. Aucun commentaire ne viendra donc nous faire douter de la raison pour laquelle nous en sommes là ».

«Personnellement, je me sens heureux et fier» Pendant sa longue prise de parole dans l’émission du quotidien madrilène, Ivan Barton a partagé son ressenti après une nouvelle Coupe du monde disputée à titre personnel dans la foulée de celle du Qatar. Une réussite pour cet arbitre du Salvador à ne surtout pas négliger. « Personnellement, je me sens heureux et fier, mais aussi conscient d’avoir accompli quelque chose de très important : démontrer que le football et la passion pour ce sport existent aux quatre coins du monde, quel que soit le drapeau. Les compétences, tant celles des joueurs que des arbitres, des entraîneurs ou de n’importe qui d’autre, ne sont pas nécessairement liées au pays d’origine ou à la taille de ce pays. Je pense qu’une porte s’ouvre pour notre région, qui compte de nombreuses associations membres. Parfois, les arbitres peuvent se dire : ‘Non, je n’y arriverai pas parce que je viens d’un pays qui n’est pas très important sur le plan footballistique’. Je pense qu’il a été démontré que c’est un obstacle qui peut être surmonté. C’est l’une des choses qui me procure le plus de satisfaction ».