Equipe de France : Clashé par Dugarry, Deschamps se lâche face aux journalistes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps va vivre son jubilé ce samedi en tant que sélectionneur de l'équipe de France par l'intermédiaire de cette petite finale de la Coupe du monde 2026 entre les Bleus et l'Angleterre. Une consolante après l'échec en demi-finale contre l'Espagne (0-2) qui a valu de vives critiques à l'entraîneur de la part d'une vieille connaissance : Christophe Dugarry. Deschamps lui a répondu lors d'un point presse.

Ce n'est pas l'amour fou entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps. Et ce, depuis des années et notamment la déclaration de l'ex-attaquant de l'équipe de France sur la non-sélection de Karim Benzema en 2018 pour la Coupe du monde. Des mots qui n'avaient pas du tout plu au sélectionneur des Bleus et leur relation ne s'est jamais améliorée. Après l'élimination française en demi-finale de ce Mondial 2026 contre l'Espagne mardi (0-2), Dugarry n'a pas mâché ses mots sur les ondes de RMC. « Il a brillé pendant toute sa carrière de sélectionneur de l’équipe de France en négligeant le jeu collectif. Ça fait quatorze ans qu’on se fait chier. On l’a toujours fait passer pour le plus grand sélectionneur de tous les temps. On m’a dit "Deschamps, on ne joue pas bien mais on gagne". Mais tu gagnes que dalle, tout ça c’est du bluff depuis le début, je trouve ça terrible. Sur sept compétitions, avec des générations exceptionnelles, il en a gagné une. A l’arrivée il a le même palmarès que Roger Lemerre et qu’Aimé Jacquet. Le bilan est extraordinaire, il a le plus de sélections et de victoires. Mais heureusement qu’il a tout ça, il est resté 72 ans ».

«Je me sens floué, arnaqué, embobiné» Ayant pris la parole pendant l'émission Rothen s'enflamme de mercredi, Christophe Dugarry s'est lâché en recadrant notamment le sélectionneur sur son petit tacle adressé à M.Ivan Barton. « Tout a été raté. Ça n’est pas une élimination, c’est une humiliation. Je me sens floué, arnaqué, embobiné. Tu as la possibilité de faire évoluer les choses en cours de match. C’est là qu’il a été passif et même inquiétant. Ça n’a jamais été un grand habitué des explications, mais venir s’attaquer à l’arbitre pour savoir s’il avait le niveau d’une demi-finale de Coupe du monde… Moi, j’ai envie de lui poser la question : "Mais est-ce que tu penses que ton équipe ou toi, vous aviez le niveau d’une demi-finale ?". Le sujet est plutôt là ».