Sept irrégularités identifiées : Soupçons de matchs truqués à la Coupe du monde 2026

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis dimanche dernier et le sacre de l’Espagne face à l’Argentine, la Coupe du Monde 2026 est terminée. Mais d’après le Groupe de Copenhague, organe international de surveillance des paris sportifs, des anomalies autour de paris sportifs sur plusieurs matchs de ce mondial sont à surveiller. La FIFA avait pourtant annoncé rien d’anormal de son côté à ce niveau-là. Explications.

Depuis quelques jours, l’heure est au bilan de cette Coupe du Monde 2026. Donald Trump, président des États-Unis, s’est félicité de ce mondial organisé à domicile, affirmant qu’il n’y avait jamais rien eu de tel dans l’histoire du football. « J’ai trouvé que la FIFA a été incroyable. Il n’y a jamais rien eu de tel en termes d’événement, sans parler du soccer ou du football peu importe comment on l’appelle. Mais j’ai trouvé ça incroyable. C’était quatre fois plus réussi que n’importe quelle Coupe du Monde de la FIFA organisée auparavant. Et c’est même cinq fois plus d’après ce que l’on m’a dit aujourd’hui. Nous sommes très fiers de notre pays. Nous sommes très fiers du travail accompli par tout le monde », confiait ainsi le discuté président américain.

Des anomalies suspectes constatées sur cette Coupe du Monde 2026 Cependant, plusieurs zones d’ombre existent encore au niveau de cette Coupe du Monde 2026. Et ce notamment au niveau des paris sportifs ayant été réalisés durant ce mondial. Dernièrement, le Groupe de Copenhague, instance principale de surveillance au niveau des paris sportifs a noté plusieurs anomalies durant la compétition. Au total, ce sont pas moins de sept anomalies ayant éveillé les soupçons du Groupe de Copenhague comme le révèle The Athletic ce jeudi. Si le rapport n’a pas été rendu public, l’affaire du carton rouge de l’attaquant américain Folarin Balogun a fait débat. Autre élément étrange concernant une suspension : celle du Sud-Africain Themba Zwane lors du match d’ouverture ayant opposé l’Afrique du Sud au Mexique. Les « Bafana Bafana » avaient alors terminé la rencontre à neuf contre onze face au pays à domicile.

Le match Espagne - Cap-Vert truqué ? Alors que l’organisme annonce que pas moins de 240 milliards de dollars ont été placés en paris sportifs sur cette Coupe du Monde 2026, un match a particulièrement alerté le Groupe de Copenhague. Polymarket, marché américain de prédiction basé sur les cryptomonnaies, a reçu 4,8 milliards de dollars sur le fait que l’Espagne, pourtant archi favorite, ne batte pas le Cap-Vert lors de son entrée en lice dans la compétition (score final 0-0). Une suspicion de match truqué existe donc bel et bien…