Coupe du monde 2026 : La finale tourne à la bagarre, un Argentin s'excuse enfin... mais ce n'est pas un joueur !

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2026 a été marquée par les polémiques et la finale entre l'Espagne et l'Argentine n'y a pas échappé. Sur le terrain, les coéquipiers de Lionel Messi se sont rendus coupables de plusieurs gestes plus que limite et cela a totalement dégénéré au coup de sifflet final, avec des échauffourées qui ont éclaté.

On rêvait d'une meilleure vitrine pour le football mondial. Les évènements survenus en marge de la finale de la Coupe du monde 2026, font beaucoup parler en ce moment. Et ce n'est pas fini, puisque la commission de discipline de la FIFA se serait emparée de l'affaire, avec plusieurs points à éclaircir.

Dani Olmo frappé par Roberto Ayala C'est le cas de Nahuel Molina et de son coéquipier Leandro Paredes, tous deux auteurs de gestes très violents après la fin de la rencontre. Mais ils ne sont pas seuls, puisqu'un membre du staff de Lionel Scaloni a également craqué. Il s'agit de l'ancien international argentin Roberto Ayala, que l'on voit sur plusieurs images assener un coup à Dani Olmo. « Écoutez, quand un membre de leur staff me met les mains sur le visage comme ça, ma première réaction a été de lui rendre son coup immédiatement » a confié le joueur espagnol. « Mais je me suis retenu. Je ne voulais pas donner un mauvais exemple aux enfants et aux supporters qui regardaient le match à la télévision ».