Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland cartonne sur Instagram et fait encore mieux que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Michael Olise

S’il s’est fait remarquer sur les terrains de la Coupe du monde avec 7 buts en cinq apparitions, Erling Haaland a également fait le show en dehors et en a fait profiter ses fans sur le réseau social Instagram. De quoi lui permettre de récupérer plus de 30 millions nouveaux abonnés.
Les stars offensives ont été au rendez-vous de cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Auteur d’un doublé lors de la petite finale entre la France et l’Angleterre (4-6), Kylian Mbappé a terminé la compétition comme meilleur buteur (10), devançant Lionel Messi (8), muet durant la finale opposant l’Argentine à l’Espagne (0-1). Jude Bellingham et Erling Haaland (7) suivent derrière. Adroit face au but, l’attaquant norvégien a également fait sensation sur les réseaux sociaux.
Haaland domine tout le monde
D’après le site Sportico, Erling Haaland a profité de ses nombreuses publications amusantes pour faire le plein d’abonnés sur Instagram, passant de 40,6 millions à 72,7 millions de followers, soit une hausse de 32,1 millions d’abonnés. Personne n’a fait mieux durant le Mondial. De son côté, le gardien du Cap-Vert Vozinha a vu sa cote de popularité grimper en flèche grâce à ses prestations, voyant son nombre d’abonnés passer de 30.000 à 29,4 millions ! Une notoriété qui le dépasse. « C'est quelque chose auquel je ne me serais jamais attendu. Mais pour moi, c'est aussi un peu compliqué. J'aime me connecter aux gens. Au Cap-Vert, nous aimons accueillir, on peut cuisiner dans la rue et manger sur le pas de la porte. Mais maintenant, c'est quelque chose que je ne peux plus faire », confiait-il récemment lors de l'émission CBS Mornings.
CR7, Neymar, Olise… Les autres joueurs qui ont fait le plein d’abonnés
Jude Bellingham (+12 millions), Cristiano Ronaldo (+11,4 millions), Lamine Yamal (+11 millions), Neymar (+7,7 millions), Lionel Messi (+7,5 millions), Gilberto Mora (+6,6 millions), Michael Olise (+5,7 millions) et Endrick (+5,6 millions) complètent le top 10 des joueurs qui ont gagné le plus d'abonnés sur Instagram pendant la dernière Coupe du monde.