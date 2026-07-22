Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland cartonne sur Instagram et fait encore mieux que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Michael Olise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’il s’est fait remarquer sur les terrains de la Coupe du monde avec 7 buts en cinq apparitions, Erling Haaland a également fait le show en dehors et en a fait profiter ses fans sur le réseau social Instagram. De quoi lui permettre de récupérer plus de 30 millions nouveaux abonnés.

Les stars offensives ont été au rendez-vous de cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Auteur d’un doublé lors de la petite finale entre la France et l’Angleterre (4-6), Kylian Mbappé a terminé la compétition comme meilleur buteur (10), devançant Lionel Messi (8), muet durant la finale opposant l’Argentine à l’Espagne (0-1). Jude Bellingham et Erling Haaland (7) suivent derrière. Adroit face au but, l’attaquant norvégien a également fait sensation sur les réseaux sociaux.

Haaland domine tout le monde D’après le site Sportico, Erling Haaland a profité de ses nombreuses publications amusantes pour faire le plein d’abonnés sur Instagram, passant de 40,6 millions à 72,7 millions de followers, soit une hausse de 32,1 millions d’abonnés. Personne n’a fait mieux durant le Mondial. De son côté, le gardien du Cap-Vert Vozinha a vu sa cote de popularité grimper en flèche grâce à ses prestations, voyant son nombre d’abonnés passer de 30.000 à 29,4 millions ! Une notoriété qui le dépasse. « C'est quelque chose auquel je ne me serais jamais attendu. Mais pour moi, c'est aussi un peu compliqué. J'aime me connecter aux gens. Au Cap-Vert, nous aimons accueillir, on peut cuisiner dans la rue et manger sur le pas de la porte. Mais maintenant, c'est quelque chose que je ne peux plus faire », confiait-il récemment lors de l'émission CBS Mornings.