Coupe du monde 2026 : Voilà pourquoi Leandro Paredes a dégoupillé après la finale Espagne/Argentine !

Axel Cornic

Les évènements survenus en marge de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine (1-0), font énormément parler en ce moment, avec notamment le gros craquage de Leandro Paredes. Ce dernier a littéralement pété un plomb après le coup de sifflet final, s'en prenant violemment à Gavi.

Que s'est-il passé dans la tête de Leandro Paredes ? Connu pour son style rugueux et ses nombreux accrochages avec ses adversaires, le milieu de terrain a largement dépassé les limites lors de la finale de la Coupe du monde 2026. Et les images ont rapidement fait le tour de la planète, faisant scandale.

Leandro Paredes craque face à Gavi On a en effet vu l'ancien du PSG s'en prendre violemment au milieu espagnol Gavi, le mettant au sol et lui portant vraisemblablement des coups au visage. Via la BBC, la FIFA a annoncé qu'aucun carton jaune ne lui a été accordé à ce moment-là, mais la commission de discipline s'est emparée de l'affaire et devrait livrer son verdict d'ici une vingtaine de jours. A en croire les dernières précisions de la presse espagnole, Leandro Paredes risquerait une suspension de trois matchs au minimum. Il n'est pas le seul concerné, puisque Nahuel Molina et l'adjoint Roberto Ayala auraient également été cités.