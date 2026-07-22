Coupe du monde 2026 : Surprise en Espagne, un champion du monde défend Leandro Paredes !

Le comportement de Leandro Paredes n'a pas manqué de faire parler à l'issue de la Coupe du monde. Il faut dire que le milieu de terrain argentin n'a pas manqué de se montrer violent, y compris contre Gavi après la finale. Et pourtant, le joueur du Barça estime que son adversaire ne doit pas être sanctionné.
Durant toute la Coupe du monde, l'Argentine a été pointée du doigt pour son comportement et la finale n'a pas inversé la tendance. En effet, face à l'Espagne, la violence de certains joueurs a été pointée du doigt, notamment celle de Leandro Paredes qui a même dégoupillé après le match en agressant Gavi. « Je lui ai demandé : "Infantino n'a-t-il pas répondu à tes appels cette fois-ci ?" À peine avais-je prononcé ces mots qu'il est sorti de ses gonds. Il ne m'a même pas laissé finir. Qu'est-ce que je voulais lui dire d'autre ? Que le football avait fini par triompher de la corruption », racontait le joueur espagnol.
Gavi ne veut pas de sanction contre Paredes
Et pourtant, le milieu de terrain du FC Barcelone a tenu à défendre Leandro Paredes. De nouveau interrogé sur cette altercation au micro de la Cadena COPE, Gavi a expliqué qu'il ne souhaitait pas de suspension pour l'ancien joueur du PSG. « Je ne pense pas qu’il doit être suspendu ! Ce n’est pas une image à montrer aux enfants… mais dans le football, il y a aussi cette partie un peu plus violente », a-t-il expliqué. Leandro Paredes risque jusqu'à trois matches de suspension avec la sélection.
«Je ne pense pas qu’il doit être suspendu !»
Loin de ses considérations, Leandro Paredes était sorti du silence après la défaite dans cette finale de la Ligue des champions. « Merci l’Argentine. Je t’aime aujourd’hui et pour toujours. C’est avec beaucoup de peine au cœur que j’écris aujourd’hui, car nous n’avons pas pu offrir à notre pays cette joie qu’il mérite tant, mais c’est aussi avec une immense fierté d’avoir tout donné et d’avoir une nouvelle fois hissé notre drapeau au plus haut ! Merci à chacun de ceux qui ont fait partie de cette équipe nationale, à ce groupe de joueurs qui se sont donnés à fond pour défendre ce maillot jusqu’à la dernière seconde de chaque match ! Ce fut une fierté de faire partie de la meilleure équipe nationale argentine de l’histoire », confiait-il sur Instagram.