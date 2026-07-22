Coupe du monde 2026 : Surprise en Espagne, un champion du monde défend Leandro Paredes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le comportement de Leandro Paredes n'a pas manqué de faire parler à l'issue de la Coupe du monde. Il faut dire que le milieu de terrain argentin n'a pas manqué de se montrer violent, y compris contre Gavi après la finale. Et pourtant, le joueur du Barça estime que son adversaire ne doit pas être sanctionné.

Durant toute la Coupe du monde, l'Argentine a été pointée du doigt pour son comportement et la finale n'a pas inversé la tendance. En effet, face à l'Espagne, la violence de certains joueurs a été pointée du doigt, notamment celle de Leandro Paredes qui a même dégoupillé après le match en agressant Gavi. « Je lui ai demandé : "Infantino n'a-t-il pas répondu à tes appels cette fois-ci ?" À peine avais-je prononcé ces mots qu'il est sorti de ses gonds. Il ne m'a même pas laissé finir. Qu'est-ce que je voulais lui dire d'autre ? Que le football avait fini par triompher de la corruption », racontait le joueur espagnol.

Gavi ne veut pas de sanction contre Paredes Et pourtant, le milieu de terrain du FC Barcelone a tenu à défendre Leandro Paredes. De nouveau interrogé sur cette altercation au micro de la Cadena COPE, Gavi a expliqué qu'il ne souhaitait pas de suspension pour l'ancien joueur du PSG. « Je ne pense pas qu’il doit être suspendu ! Ce n’est pas une image à montrer aux enfants… mais dans le football, il y a aussi cette partie un peu plus violente », a-t-il expliqué. Leandro Paredes risque jusqu'à trois matches de suspension avec la sélection.