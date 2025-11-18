Transfert avec Mbappé : «C'est possible», Benzema lâche un scoop !

Parti du Real Madrid à l’été 2023 pour s’engager avec Al-Ittihad, Karim Benzema est entré dans la dernière de son contrat en Arabie Saoudite. L’attaquant âgé de 37 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais a confié avoir des propositions en Europe et n’a pas écarté un retour chez la Casa Blanca, où il retrouverait Kylian Mbappé.
« Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir. » Dans un entretien accordé à AS, Karim Benzema a évoqué son avenir. Arrivé à Al-Ittihad il y a deux ans en provenance du Real Madrid, l’attaquant qui fêtera ses 38 ans le 19 décembre prochain a entamé sa dernière année de contrat et sera libre à partir de juillet 2026.
« J'ai des propositions d'Europe »
« Il est vrai que j'ai des propositions d'Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier qu'ici je me sens bien et je reçois l'affection de tout le monde. Mais nous verrons », a déclaré Karim Benzema, avant d’être interrogé sur un éventuel retour au Real Madrid.
Benzema ouvert à un retour au Real Madrid
« Si Florentino (Pérez) est toujours là, c'est possible, c'est possible. Je lui parle et c'est possible. Je suis madridista. Je le ressens au fond de moi. Madrid reste ma ville, je me sens madridista et madrilène. On verra bien ce qui se passera. S'il est là… », a répondu Karim Benzema, qui pourrait donc retrouver Kylian Mbappé, avec qui il a déjà joué en équipe de France.