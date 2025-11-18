Transfert avec Mbappé : «C'est possible», Benzema lâche un scoop !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti du Real Madrid à l’été 2023 pour s’engager avec Al-Ittihad, Karim Benzema est entré dans la dernière de son contrat en Arabie Saoudite. L’attaquant âgé de 37 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais a confié avoir des propositions en Europe et n’a pas écarté un retour chez la Casa Blanca, où il retrouverait Kylian Mbappé.

« Je ne peux pas encore dire si je vais rester ou partir. » Dans un entretien accordé à AS, Karim Benzema a évoqué son avenir. Arrivé à Al-Ittihad il y a deux ans en provenance du Real Madrid, l’attaquant qui fêtera ses 38 ans le 19 décembre prochain a entamé sa dernière année de contrat et sera libre à partir de juillet 2026.

« J'ai des propositions d'Europe » « Il est vrai que j'ai des propositions d'Europe. Je dois tout examiner, bien choisir et voir où je me sens bien, sans oublier qu'ici je me sens bien et je reçois l'affection de tout le monde. Mais nous verrons », a déclaré Karim Benzema, avant d’être interrogé sur un éventuel retour au Real Madrid.