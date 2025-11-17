Mercato - OM : Le transfert négocié par un crack !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a pas encore fait sa première apparition chez les professionnels, Anis Doubal pourrait quitter l’OM lors de la prochaine période de mercato. Le latéral gauche âgé de 19 ans serait dans le viseur de l’Espérance de Tunis. Le club tunisien aurait entamé des négociations avec les représentants du joueur dans l’optique d’un transfert cet hiver.

Joueur de la Pro 2 avec laquelle il a disputé sept rencontres cette saison, Anis Doubal pourrait aller chercher du temps de jeu en sénior ailleurs qu’à l’OM. Celui qui a également participé à trois matchs de Youth League n’a pas encore eu la chance de découvrir l’équipe première et des discussions seraient en cours dans l’optique d’un départ en janvier.

Doubal suscite l’intérêt de l’Espérance de Tunis En effet, d’après les informations d’Africafoot, l’Espérance de Tunis serait très intéressée par le latéral gauche âgé de 19 ans. Le club tunisien serait séduit par son profil et aurait entamé des négociations avec les représentants d’Anis Doubal dans l’optique d’un transfert lors du prochain mercato hivernal.