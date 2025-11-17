Transfert au PSG : Le remplaçant de Mbappé reçoit un coup de pression !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konate changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation de l'international français, le PSG serait à l'affût pour boucler son transfert. Refusant catégoriquement de laisser filer Ibrahima Konate pour 0€, les Reds compteraient le vendre durant le prochain mercato hivernal, et ce, s'il ne répond pas favorablement à leur offre finale.

Liverpool refuse de lâcher Konate pour 0€ Selon les informations de Bild, la direction de Liverpool a formulé son offre finale pour prolonger Ibrahima Konate. Si le défenseur central de 26 ans refuse cette proposition, les Reds devraient le vendre lors du prochain mercato hivernal, et ce, pour ne pas le voir partir pour 0€ le 1er juillet.