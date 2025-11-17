Un champion du monde au PSG : Luis Enrique valide la prochaine folie du Qatar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge pour Julian Alvarez. Selon la presse étrangère, Luis Enrique serait séduit par le profil du champion du monde argentin actuellement à l'Atlético de Madrid. Il y a un an, les deux parties avaient déjà échangé au sujet d’un transfert dans la capitale.

Dans le viseur du PSG par le passé, Julian Alvarez suscite toujours les convoitises du champion d’Europe en titre. Il y a quelques semaines, l’attaquant argentin arrivé l’été dernier à l’Atlético de Madrid avait révélé des contacts avec les dirigeants parisiens. « Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent. Ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait. Pour le moment, je suis concentré sur l'Atlético. On fera le bilan en fin de saison », confiait-il récemment dans les colonnes de France Football.

Luis Enrique aurait validé la piste Alvarez Et à en croire la presse étrangère, le PSG pourrait revenir à la charge pour Julian Alvarez. Selon Sky Sports, le club de la capitale reste intéressé par le protégé de Diego Simeone, une piste validée par Luis Enrique, estimant que le joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2030, a les qualités requises pour s’adapter à son système.