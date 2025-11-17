Mieux que Karim Benzema : Le gros retour qui va faire jubiler le PSG !

A l’image de ses dernières semaines avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a réalisé une prestation convaincante face à l’Azerbaïdjan (3-1) ce dimanche. Alors qu’il disputait son neuvième match avec l’équipe de France, le milieu de 19 ans vient de dépasser Karim Benzema dans un classement symbolique.
Pour affronter l’Azerbaïdjan dimanche, rencontre sans enjeu après la victoire contre l’Ukraine trois jours plus tôt synonyme de qualification pour la Coupe du monde, Didier Deschamps avait décidé de faire tourner. De quoi permettre à Warren Zaïre-Emery, absent lors du dernier rassemblement, de disputer son 9e match avec l’équipe de France.
Le titi du PSG fait mieux que Benzema
Grâce à cette titularisation, le milieu du PSG dépasse Karim Benzema dans le classement des joueurs de moins de 20 ans ayant disputé le plus de matches sous le maillot bleu, l’ancienne star du Real Madrid totalisant huit rencontres. Kylian Mbappé est largement devant avec 28 sélections avant ses 20 ans.
Zaïre-Emery de retour en grande forme
Si l’année 2025 n’a pas été simple pour lui, Warren Zaïre-Emery est monté en puissance ces dernières semaines, une excellente nouvelle pour le PSG qui n’échappe pas aux blessures en ce début de saison. Ce dimanche, le milieu de 19 ans s’est encore montré sous un bon jour, de bon augure pour la suite. « Je me sens bien, en confiance, a reconnu Zaïre-Emery après la rencontre. Je suis revenu en Espoirs pour ça. Depuis, ça fonctionne bien, je me sens mieux mentalement. Il faut continuer comme ça pour revenir ici en équipe de France. Quand on est ici, il y a toujours de la concurrence, peu importe le poste. Je me prépare de la meilleure des manières. Pour venir, il faut être bon en club, c'est ce que je veux faire. »