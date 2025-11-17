Mieux que Karim Benzema : Le gros retour qui va faire jubiler le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’image de ses dernières semaines avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a réalisé une prestation convaincante face à l’Azerbaïdjan (3-1) ce dimanche. Alors qu’il disputait son neuvième match avec l’équipe de France, le milieu de 19 ans vient de dépasser Karim Benzema dans un classement symbolique.

Pour affronter l’Azerbaïdjan dimanche, rencontre sans enjeu après la victoire contre l’Ukraine trois jours plus tôt synonyme de qualification pour la Coupe du monde, Didier Deschamps avait décidé de faire tourner. De quoi permettre à Warren Zaïre-Emery, absent lors du dernier rassemblement, de disputer son 9e match avec l’équipe de France.

Le titi du PSG fait mieux que Benzema Grâce à cette titularisation, le milieu du PSG dépasse Karim Benzema dans le classement des joueurs de moins de 20 ans ayant disputé le plus de matches sous le maillot bleu, l’ancienne star du Real Madrid totalisant huit rencontres. Kylian Mbappé est largement devant avec 28 sélections avant ses 20 ans.