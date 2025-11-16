Didier Deschamps : Grosse surprise annoncée pour 2026 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour sa dernière année à la tête de l'Equipe de France, Didier Deschamps prépare le terrain avec minutie. Les Bleus viennent de valider leur qualification pour la Coupe du monde 2026 et le sélectionneur a déjà les yeux tournés vers cette grande compétition. La France tentera d'y remporter une troisième étoile et il y a pas mal de joueurs qui peuvent prétendre faire partie de la sélection. D'ailleurs Deschamps a annoncé une petite surprise quant à cette liste.

Vainqueur de l'Azerbaïdjan dimanche (3-1), l'Equipe de France a validé son principal objectif lors de ce nouveau rassemblement. Les Bleus seront bien du voyage aux Etats-Unis à la fin de la saison mais ils sont beaucoup à pouvoir prétendre décrocher une place. La liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps sera d'ailleurs un peu plus tôt que prévu.

Deschamps change ses plans Comme le rapporte RMC, Didier Deschamps a indiqué qu'il annonce sa liste de joueurs plutôt mi-mai que fin mai contrairement à ce qu'il avait précédemment révélé. Les joueurs seront donc fixés dans six mois désormais.