Zidane : C’est fait pour 2026, la bombe lâchée à l’étranger !

L'année prochaine, l'Equipe de France disputera la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec Didier Deschamps sur le banc pour la dernière fois. Le sélectionneur en place depuis 2012 laissera donc à Zinédine Zidane selon toute vraisemblance. Le Ballon d'Or 1998 se rapproche d'une arrivée sur le banc des Bleus.
Auteur d'un parcours mémorable à la tête de l'Equipe de France, Didier Deschamps prépare déjà son départ. Le sélectionneur va disputer sa dernière grande grande compétition à la fin de la saison lors de la Coupe du monde et pour le remplacer, il n'y a qu'un nom qui circule depuis des mois. Son arrivée est déjà officialisée en Espagne.
Zidane arrive en 2026
D'après les informations du journaliste de AS José Felix Diaz, Zinédine Zidane sera le nouveau sélectionneur de l'Equipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026. Ce n'est pas une surprise mais cette annonce a de quoi surprendre puisque l'information arrive de la presse espagnole.
Deschamps, la dernière danse
Parfois critiqué et remis en question ces deux dernières années, Didier Deschamps ne sera bientôt plus le sélectionneur de l'Equipe de France. L'ancien champion du monde devrait voir Zinédine Zidane lui succéder, en espérant connaître le même succès. Avant ça, il faudra faire sa dernière danse et essayer de bien figurer en 2026.