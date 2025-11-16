PSG - Didier Deschamps : La décision radicale confirmée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, le PSG a souvent été handicapé par la blessure de nombreux joueurs de l'effectif. Ce qu'il s'est passé avec Ousmane Dembélé et Désiré Doué en Equipe de France n'a rien arrangé et Didier Deschamps a été visé par la colère du club. Mais le sélectionneur n'a pas prévu de se passer de 3 joueurs du PSG pour disputer la rencontre face à l'Azerbaïdjan ce dimanche.

Jeudi, l'Equipe de France s'est imposée face à l'Ukraine, validant ainsi son ticket pour la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont toutefois encore une rencontre à disputer face à l'Azerbaïdjan ce dimanche. Pour son équipe, Didier Deschamps a fait le choix de titulariser trois joueurs parisiens.

3 joueurs du PSG, Deschamps a fait son choix Pour une rencontre qui ne compte plus vraiment pour les Bleus, Didier Deschamps a fait le choix de faire confiance à 3 joueurs parisiens pour démarrer son onze de départ. En effet, en plus de la première titularisation de Lucas Chevalier dans les cages, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez seront également de la partie.