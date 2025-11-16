Zidane attendu, Deschamps révèle une date cruciale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Zinedine Zidane est le grand favori pour lui succéder, Didier Deschamps va entamer sa dernière année à la tête de l'équipe de France, avec un grand objectif en tête : la Coupe du monde 2026. Interrogé par Téléfoot, le sélectionneur des Bleus a fixé la mi-mai pour annoncer sa liste des 23.

Dans quelques mois, Didier Deschamps va participer à sa dernière Coupe du monde comme sélectionneur. A la tête des Bleus depuis 2012, l’ancien de l’OM avait annoncé en janvier dernier qu'il allait quitter ses fonctions à l’été 2026, une fois le Mondial en Amérique terminé. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est largement favori, lui qui attend depuis plusieurs années que la place se libère.

Deschamps révèlera sa liste mi-mai Didier Deschamps s’apprête à vivre une série de dernières fois, avec notamment la divulgation de son ultime liste des 23 qui a généralement lieu au 20h de TF1. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le sélectionneur a donné rendez-vous : «Oui, j’ai déjà une date en tête, je donnerai ma liste pour la Coupe du monde dans la deuxième quinzaine de mai.»