Transfert d'un grand attaquant : Il veut signer au PSG !

Julian Alvarez n’aurait pas écarté l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain à l’avenir. Déjà ciblé par le passé, le champion du monde argentin serait notamment attiré par la présence de Luis Enrique sur le banc de touche. Cependant, le prix fixé par l'Atlético de Madrid demeure un obstacle majeur.

Passé de Manchester City à l’Atlético de Madrid à l’été 2024, Julian Alvarez aurait pu atterrir au PSG. A l’époque, le champion du monde argentin était en effet courtisé par la formation parisienne, un intérêt confirmé par le principal intéressé dans un entretien accordé à France Football ce mois-ci. « Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », a indiqué Alvarez.

Julian Alavez emballé par le PSG ? Le PSG n’aurait pas tiré un trait sur l’attaquant de 25 ans, et cela serait réciproque ! D’après Sky Sports, Julian Alvarez serait disposé à rejoindre le champion d’Europe en titre, à condition que les clubs trouvent un accord. Un avantage sur la concurrence justifié notamment par la présence de Luis Enrique sur le banc de touche.