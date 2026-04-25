Karim Benzema de retour en France ? Il évoque deux options qui le feraient revenir au pays !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent en Arabie Saoudite depuis bientôt trois ans, Karim Benzema semble pleinement épanoui dans ce pays. L’avenir de l’ancien buteur du Real Madrid fait beaucoup parler, et notamment la perspective d’un éventuel retour en équipe de France ou dans les rangs de l’OL, son club formateur. Et Benzema laisse la porte ouverte…

Après une longue histoire de quatorze ans au sein du Real Madrid (2009-2023), Karim Benzema a rejoint l’Arabie Saoudite, avec d’abord un transfert du côté d’Al-Ittihad puis à Al-Hilal, où il évolue depuis février dernier. Avec la nomination à venir de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France, beaucoup se prennent à rêver d’un éventuel retour de Benzema chez les Bleus. Et le principal intéressé ne ferme pas la porte à ce scénario…

«Celui qui est le plus connu c’est Luis Enrique» : Le PSG bluffe complètement Karim Benzema https://t.co/6DQU1gDfVD — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

« On ne sait jamais » À l’occasion d’un live sur Instagram avec le rappeur Rohff jeudi soir, Karim Benzema a évoqué la possibilité de revenir en équipe de France sous les ordres de Zinedine Zidane cet été, après la Coupe du Monde : « J’aurai 40 ans. Si je continue à performer et être en forme, on ne sait jamais. On ne sait jamais, s’il y a une place. En tout cas je fais tout pour être en forme. Je garde la forme un max », indique le buteur d’Al-Hilal, qui estime donc pouvoir encore faire l’affaire en équipe de France.