Ousmane Dembélé dit oui au PSG : La décision du Ballon d'or a fuité dans la presse, elle va faire des heureux à Paris !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est bien parti pour conserver son Ballon d'or. Le numéro 10 du PSG, à savoir Ousmane Dembélé, a changé de dimension depuis un peu plus d'un an grâce à son repositionnement à la pointe de l'attaque parisienne opérée par Luis Enrique. La question contractuelle était devenue une sérieuse interrogation au vu du manque d'avancées concrètes entre les deux parties. Mais toutes les planètes seraient désormais alignées pour que Dembélé continue de porter la tunique rouge et bleu outre l'expiration de son contrat en juin 2028.

Lors du Media Day qui s'est déroulé au Campus PSG quelques jours avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal à Budapest (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), Ousmane Dembélé avait échangé avec Jérôme Rothen et Benoît Boutron pour l'émission Rothen s'enflamme de RMC Sport. L'occasion pour le champion du monde tricolore de confirmer sa présence pour la finale de la C1 lui qui était diminué au mollet droit, mais aussi de faire une annonce particulière sur son avenir. « J'ai encore deux ans de contrat. Ca se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde, le staff, les joueurs, le président. Si je veux prolonger ? On va voir si le PSG me propose un contrat. Je suis là, heureux, et j'espère que ça continuera longtemps. La saison prochaine, je serai à 100% là ».

Plus que quelques détails à régler avant l'accord total entre le PSG et Ousmane Dembélé Cette question posée par le journaliste Benoît Boutron n'était pas anodine. Depuis quelques mois, la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé revient régulièrement sur le tapis. Cependant, aucune avancée notable n'était à signaler. En parallèle, certaines rumeurs de transfert ont vu le jour notamment du côté de l'Arabie saoudite avec notamment une tentative d'Al-Hilal. Cependant, l'avenir du Ballon d'or 2025 s'écrie pour le moment dans la ville lumière. Et pas seulement jusqu'en 2028 soit l'expiration de son contrat. Selon les informations récoltées par le journaliste Marc Mechenoua d'Onze Mondial, les dirigeants du Paris Saint-Germain prévoiraient d'entériner le renouvellement du contrat d'Ousmane Dembélé. Les contours d'un accord ont été dessinés entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les agents de celui qui est surnommé Dembouz ces dernières semaines. Les discussions devraient se poursuivre après le retour d'Ousmane Dembélé à l'entraînement, qui a repris ce lundi pour une partie des Parisiens. Ayant participé à la Coupe du monde 2026 jusqu'au stade des demi-finales avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé dispose d'une reprise décalée.

Ousmane Dembélé va prolonger comme Fabian Ruiz, Willian Pacho et Joao Neves... Certes, il reste quelques détails à évoquer et à régler entre le clan Dembélé et les décideurs du Paris Saint-Germain. Cependant, tout porte à croire que le numéro 10 parisien trouvera lui aussi un accord pour prolonger son contrat comme Fabian Ruiz, Willian Pacho, Joao Neves et Lucas Beraldo avant lui cette saison. Une communication groupée pourrait même avoir lieu comme ce fut le cas en février 2025 avec les dossiers Luis Enrique, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Sur son compte X, le journaliste Abdellah Boulma a confirmé la tendance. La prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé semble être en très bonne voie.