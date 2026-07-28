Matthieu Jalibert avec Romain Ntamack : «Ça devrait effrayer n'importe quel adversaire», la surprise du XV de France est validée à un an de la Coupe du monde

Pierrick Levallet

Fabien Galthié a été contraint d’innover avec le XV de France pour compenser les nombreuses absences dans son groupe pendant le Championnat des nations. Le coach des Bleus a notamment associé Matthieu Jalibert à Romain Ntamack en positionnant le joueur de l’UBB à l’arrière. Et cette surprise du technicien tricolore a été validée à un an de la Coupe du monde 2027.

Pour ce début de Championnat des nations, Fabien Galthié a été contraint de compenser avec quelques absences. L’entraîneur du XV de France n’a pas pu compter ni sur Antoine Dupont (blessé), ni sur Louis Bielle-Biarrey, ni sur Thomas Ramos (laissés au repos). Le coach des Bleus a donc compensé cela en innovant dans sa composition d’équipe. Le technicien de 57 ans a notamment misé sur un binôme Matthieu Jalibert - Romain Ntamack, habituels concurrents à l’ouverture. Le joueur de l’UBB a été positionné à l’arrière pour pouvoir être associé à son homologue du Stade toulousain. Et cette surprise a été validée à un an de la Coupe du monde 2027 en Australie.

«Avoir ces deux armes offensives sur le terrain en même temps était électrisant» « La France semble être la seule nation capable de rivaliser avec les Sud-Africains grâce à un effectif exceptionnellement étoffé et à un pack imposant et agressif, soutenu par des individualités qui comptent parmi les plus créatives de ce sport. Galthié a laissé plusieurs de ses joueurs expérimentés en France pour qu'ils puissent se reposer et récupérer avant cette année de Coupe du monde » a d’abord lancé Matt Williams dans l’Irish Times et dans des propos rapportés par Rugbyrama.

«Ils sont en train de construire une équipe redoutable» « Après qu'une équipe française affaiblie eut poussé la Nouvelle-Zélande dans ses derniers retranchements à Christchurch, Galthié a fait preuve d'audace en testant deux meneurs contre l'Australie et le Japon. Il a aligné le demi d'ouverture en grande forme Matthieu Jalibert au poste d'arrière, permettant ainsi à Romain Ntamack de porter le maillot floqué du numéro 10. Le fait d'avoir ces deux armes offensives sur le terrain en même temps était électrisant. Ces possibilités devraient effrayer n'importe quel adversaire. Le Championnat des Nations nous a montré qu'ils sont en train de construire une équipe redoutable, capable de remporter le trophée William Webb Ellis » a ensuite poursuivi l’ex-sélectionneur de l’Ecosse.