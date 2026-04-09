NBA : Wembanyama dans l'histoire ? LeBron James a confirmé

Alors que l’on approche à grands pas de la fin de la saison régulière, le débat autour de celui qui doit être nommé MVP fait rage en NBA. En ce sens, ils sont quatre à sortir du lot, notamment Victor Wembanyama. La star des San Antonio Spurs deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire à le remporter et pour LeBron James, il est clairement dans la course.
Dans le podcast Mind The Game avec Steve Nash, LeBron James a donné son avis sur la course au titre de MVP, qu’il a remporté quatre fois au cours de sa carrière (2009, 2010, 2012, 2013). La star des Los Angeles Lakers a notamment évoqué la candidature de Victor Wembanyama, qui deviendrait le premier français, et le plus jeune joueur, à le remporter.
« Il est clairement dans la course »
« Ce que les Spurs sont en train de faire cette année... Deuxièmes à l'Ouest avec 60 victoires. Et il tourne à quoi ? 25 points, 11 rebonds, 3 contres, 3 passes... Et le Défenseur de l'année... Franchement, quand il est sur le terrain, vous n'avez même plus envie d'attaquer le cercle. Donc oui, il est clairement dans la course », a estimé LeBron James, bien heureux de ne plus être en NBA au moment où Victor Wembanyama atteindra son meilleur niveau. « Je suis content de ne plus être dans la ligue quand ça arrivera... Je pourrai regarder tout ça et... simplement vérifier à quelle heure sera prévu mon golf le lendemain. »
LeBron James voit SGA, Jokic et Doncic devant Wembanyama
S’il voit Victor Wembanyama comme un candidat sérieux au titre de MVP, LeBron James semble tout de même placer Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et son coéquipier Luka Doncic devant lui : « Je n'ai pas envie d'être le gars qui dit "son heure viendra", parce que je trouve ça un peu bidon, moi aussi. Si tu es le MVP, alors tu es élu MVP. Je pense simplement que Shai, Jokic et Luka ont peut-être un petit temps d'avance. Mais, si jamais il gagnait le trophée, je ne serais pas là à dire : "Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là ?" Pas du tout. Mais s'il ne l'a pas non plus, je peux le comprendre. »