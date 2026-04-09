NBA : Wembanyama dans l'histoire ? LeBron James a confirmé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on approche à grands pas de la fin de la saison régulière, le débat autour de celui qui doit être nommé MVP fait rage en NBA. En ce sens, ils sont quatre à sortir du lot, notamment Victor Wembanyama. La star des San Antonio Spurs deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire à le remporter et pour LeBron James, il est clairement dans la course.

Dans le podcast Mind The Game avec Steve Nash, LeBron James a donné son avis sur la course au titre de MVP, qu’il a remporté quatre fois au cours de sa carrière (2009, 2010, 2012, 2013). La star des Los Angeles Lakers a notamment évoqué la candidature de Victor Wembanyama, qui deviendrait le premier français, et le plus jeune joueur, à le remporter.

The future of the game is in good hands with Wemby at the helm. pic.twitter.com/4dXmMAlZ0I — Mind the Game (@mindthegamepod) April 8, 2026

« Il est clairement dans la course » « Ce que les Spurs sont en train de faire cette année... Deuxièmes à l'Ouest avec 60 victoires. Et il tourne à quoi ? 25 points, 11 rebonds, 3 contres, 3 passes... Et le Défenseur de l'année... Franchement, quand il est sur le terrain, vous n'avez même plus envie d'attaquer le cercle. Donc oui, il est clairement dans la course », a estimé LeBron James, bien heureux de ne plus être en NBA au moment où Victor Wembanyama atteindra son meilleur niveau. « Je suis content de ne plus être dans la ligue quand ça arrivera... Je pourrai regarder tout ça et... simplement vérifier à quelle heure sera prévu mon golf le lendemain. »