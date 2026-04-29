«C’est trop» : Daniel Riolo hallucine après PSG - Bayern !

Ce mardi soir, le PSG a vaincu le Bayern Munich (5-4) au terme d’un match complètement fou au Parc des Princes. De nombreux observateurs se sont régalés devant ce choc européen, à l’image de Daniel Riolo, qui a avoué avoir été impressionné par la qualité technique de ce match aller des demi-finales de la Ligue des Champions.
Le PSG est sorti victorieux d’un duel de titans. Ce mardi soir, le club de la capitale a fait vaciller le Bayern Munich au Parc des Princes. Mais avant un résultat (5-4), c’est surtout la prestation des techniques des deux équipes qui a impressionné la plupart des observateurs à l’image de Daniel Riolo, qui a analysé cette victoire parisienne sur RMC.
« Je ne sais même pas comment qualifier ce match »
« Ça a été complètement fou. On a vu un moment le PSG, j’ai cru qu’ils allaient coller une sévère raclée. A 5-2, alors qu’il restait du temps, le Bayern avait l’impression d’être en petite mort à ce moment-là. Leur réaction a été fantastique. Je ne sais même pas comment qualifier ce match. Je trouve que tous les joueurs offensifs ont fait un super match. Kvara a été le facteur X du PSG. (…) On peut s’amuser quel est le plus beau but ce soir dans la construction, mais il y en a plein. Les phases de construction ont enthousiasmantes », a ainsi confié le célèbre éditorialiste dans l’After Foot.
« C’est trop ce tu vois, les centres, les frappes, tout était parfait »
« Ceux qui donnaient les ballons ont été bons, ceux qui les recevaient les exploitaient bien, poursuit Riolo. A un moment, j’étais presque en saturation d’esthétisme. On dit qu’il y a certaines personnes dans le monde quand elles vont dans des villes comme Paris, elles avaient une espèce de syndrome quand tu vois trop de belles choses, tu es saturé. A un moment, j’étais là à dire c’est trop. C’est trop ce tu vois, les centres, les frappes, tout était parfait. C’était incroyable. On en oublie même le score. »