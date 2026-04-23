Mercato - «Il va jouer au Real Madrid, c’est sûr» : Kylian Mbappé bientôt accompagné d'un crack

Eliminé de la Ligue des Champions, il faudrait un miracle au Real Madrid pour ne pas terminer sur une deuxième saison blanche consécutive. Kylian Mbappé affiche des statistiques individuelles incroyables, mais le collectif ne semble pas fonctionner, avec le président Florentino Pérez qui planifierait une grande révolution pour cet été. Et ça pourrait bien commencer par un tout jeune prodige de 21 ans...
On pensait qu’avec Kylian Mbappé, le Real Madrid allait être encore plus injouable qu’auparavant. C’est pourtant l’inverse qui s’est passé, puisque depuis l’arrivée de l’ancien du PSG en 2024, le club madrilène n’a plus remporté le moindre trophée majeur. Et ça devrait continuer, avec le large retard en Liga sur le FC Barcelone.
Nico Paz, le sauveur du Real Madrid ?
Ainsi, la presse espagnole annonce déjà une révolution à l’intersaison, avec Florentino Pérez qui aurait déjà plusieurs pistes. L’une d’entre elles pourrait bien mener à Nico Paz, véritable révélation des deux dernières saisons de Serie A. Vendu à la modeste équipe de Como en aout 2024 pour 6M€, le milieu offensif a littéralement explosé sous les ordres de Cesc Fàbregas et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue désormais à 65M€... soit presque onze fois plus. Mais le Real Madrid pourrait le récupérer lors du prochain mercato estival pour seulement 9M€, grâce à une clause présente dans son contrat.
« Ne pas vouloir un joueur comme ça au Real c’est ne rien connaître au foot »
En tout cas, les suiveurs du Real Madrid réclament déjà Nico Paz de l’autre côté des Pyrénées. « Tu ne connais rien au football si tu ne te jettes pas sur un joueur comme ça. Il va jouer au Real Madrid, c’est sûr » a déclaré le journaliste et éditorialiste Tomas Roncero, sur la Cadena SER. « Si le Real Madrid le recrute pour le revendre, ça sera un désastre de plus. Ne pas vouloir un joueur comme ça au Real c’est ne rien connaître au foot ». A noter que le succès rencontré par le joueur de 21 ans a également attiré l’attention d’autres clubs comme l’Inter, mais les Madrilènes auront quoi qu’il arrive le premier mot.