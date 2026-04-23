Mercato - «Il va jouer au Real Madrid, c’est sûr» : Kylian Mbappé bientôt accompagné d'un crack

Axel Cornic

Eliminé de la Ligue des Champions, il faudrait un miracle au Real Madrid pour ne pas terminer sur une deuxième saison blanche consécutive. Kylian Mbappé affiche des statistiques individuelles incroyables, mais le collectif ne semble pas fonctionner, avec le président Florentino Pérez qui planifierait une grande révolution pour cet été. Et ça pourrait bien commencer par un tout jeune prodige de 21 ans...

On pensait qu’avec Kylian Mbappé, le Real Madrid allait être encore plus injouable qu’auparavant. C’est pourtant l’inverse qui s’est passé, puisque depuis l’arrivée de l’ancien du PSG en 2024, le club madrilène n’a plus remporté le moindre trophée majeur. Et ça devrait continuer, avec le large retard en Liga sur le FC Barcelone.

«C’est un gamin qui est chiant» : Un consultant de RMC se lâche sur Endrick ! https://t.co/7tsrBKZuIi — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

Nico Paz, le sauveur du Real Madrid ? Ainsi, la presse espagnole annonce déjà une révolution à l’intersaison, avec Florentino Pérez qui aurait déjà plusieurs pistes. L’une d’entre elles pourrait bien mener à Nico Paz, véritable révélation des deux dernières saisons de Serie A. Vendu à la modeste équipe de Como en aout 2024 pour 6M€, le milieu offensif a littéralement explosé sous les ordres de Cesc Fàbregas et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue désormais à 65M€... soit presque onze fois plus. Mais le Real Madrid pourrait le récupérer lors du prochain mercato estival pour seulement 9M€, grâce à une clause présente dans son contrat.