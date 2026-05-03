OM : Pierre-Emile Hojbjerg se fait dézinguer à cause de son salaire à 500 000€ par mois

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au sortir du naufrage de l’OM sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi après-midi, Walid Acherchour s’en est pris à certains joueurs de l’OM et notamment à Pierre-Emile Hojbjerg, rappelant qu’il est le capitaine de cette équipe et un des joueurs les mieux payés de l’effectif, avec un salaire estimé à 500 000€ par mois.

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, l’OM était en déplacement à la Beaujoire samedi après-midi, où les Olympiens ont sombré (3-0). Les Marseillais ont désormais dit adieu à la Ligue des champions et se retrouvent septièmes au classement après la victoire de l’AS Monaco à Metz (1-2). Même Habib Beye avait du mal à trouver une explication pour justifier la prestation totalement ratée de ses joueurs.

« À la mi-temps, je peux sortir 80% de l'effectif » « Il n'y a rien dans notre match. On a ce qu'on mérite aujourd'hui. On est très surpris de la prestation, c'est ce qui est très difficile à accepter. Ce que je leur ai dit, c'est que cette fois, je ne pouvais pas les protéger. Sinon je passais pour un menteur. À la mi-temps, je peux sortir 80% de l'effectif. Mettre des jeunes, ce n'est pas leur rendre service. Voir ce visage est très difficile à accepter. Cette prestation est très perturbante », a déclaré l’entraîneur de l’OM au micro de Ligue 1+, assurant qu’il n’avait pas l’intention de démissionner et qu’il se battrait jusqu’à la fin de la saison.