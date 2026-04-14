Devant LeBron James et Kevin Durant, le classement qui confirme la folie Wembanyama en NBA !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vit sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama s’apprête à disputer les playoffs pour la toute première fois de sa carrière, mais cela ne l’a pas empêché de devenir un des joueurs les plus populaires. En témoigne un classement dévoilé par la ligue, dans lequel la star des San Antonio Spurs est devant les légendes LeBron James et Kevin Durant.

S’il impressionne pour son influence aussi bien offensive que défensive, il n’y a pas que sur les parquets que Victor Wembanyama a de l’impact. La saison régulière étant arrivée à son terme dans la nuit de dimanche à lundi, la NBA a dévoilé le classement des joueurs ayant vendu le plus de maillots, dans lequel le Français est très bien positionné.

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Wembanyama a vendu plus de maillots que LeBron James et Kevin Durant Victor Wembanyama a terminé au pied du podium, à la quatrième position, derrière Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers) et Jalen Brunson (New York Knicks). La star des San Antonio Spurs s’est en revanche placée juste devant LeBron James (Los Angeles Lakers), tandis que Kevin Durant (Houston Rockets) est loin derrière, à la 11e position. À noter la 9e place du rookie Cooper Flagg (Dallas Mavericks), qui a réussi à devancer le triple MVP Nikola Jokic (Denver Nuggets).