Devant LeBron James et Kevin Durant, le classement qui confirme la folie Wembanyama en NBA !

Alors qu’il vit sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama s’apprête à disputer les playoffs pour la toute première fois de sa carrière, mais cela ne l’a pas empêché de devenir un des joueurs les plus populaires. En témoigne un classement dévoilé par la ligue, dans lequel la star des San Antonio Spurs est devant les légendes LeBron James et Kevin Durant.
S’il impressionne pour son influence aussi bien offensive que défensive, il n’y a pas que sur les parquets que Victor Wembanyama a de l’impact. La saison régulière étant arrivée à son terme dans la nuit de dimanche à lundi, la NBA a dévoilé le classement des joueurs ayant vendu le plus de maillots, dans lequel le Français est très bien positionné.
Wembanyama a vendu plus de maillots que LeBron James et Kevin Durant
Victor Wembanyama a terminé au pied du podium, à la quatrième position, derrière Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers) et Jalen Brunson (New York Knicks). La star des San Antonio Spurs s’est en revanche placée juste devant LeBron James (Los Angeles Lakers), tandis que Kevin Durant (Houston Rockets) est loin derrière, à la 11e position. À noter la 9e place du rookie Cooper Flagg (Dallas Mavericks), qui a réussi à devancer le triple MVP Nikola Jokic (Denver Nuggets).
Pour Batum, le titre de MVP « sera donné à Shai ou Jokic »
S’il les a battus au nombre de maillots vendus, Victor Wembanyama ne devrait en revanche pas s’imposer face au Serbe et à Shai Gilgeous-Alexander dans la course au titre de MVP. Même son compatriote Nicolas Batum le voit terminer derrière les deux : « Je pense qu’il (Wembanyama) va subir le fait d’être 'contender' ('prétendant') à cette distinction pour la première fois. Il va donc peut-être le payer et le titre sera donné à Shai ou Jokic. Je trouve d’ailleurs ce mec (Jokic) extraordinaire. J’ai toujours dit que si je dois payer une place pour voir quelqu’un, ce serait lui. Il est le meilleur joueur au monde. Meilleur marqueur et meilleur passeur de la NBA à plus de 30 ans, en étant pivot dans une ligue exigeante où il est peut-être le moins athlétique (rires), c’est quand même quelque chose. De plus, il met 28 points par match et est 3e à l’Ouest avec une équipe touchée par les blessures. »