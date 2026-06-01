PSG - Transfert de Barcola : C’est déjà terminé pour un club de Premier League ?

Pierrick Levallet

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? Considéré comme un joueur important par Luis Enrique, l’international français pourrait se laisser tenter par l’idée de devenir un titulaire indiscutable dans un autre club. Chelsea se serait notamment positionné sur le dossier. Mais le club de Premier League serait déjà en difficulté pour l’ailier de 23 ans.

Arrivé lors de l’été 2023, Bradley Barcola pourrait quitter le PSG après avoir remporté une seconde Ligue des champions consécutive. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’ailier de 23 ans n’était pas resté insensible à l’intérêt de Liverpool. Mais les Reds ne seraient pas les seuls à convoiter l’international français. Un autre club de Premier League voudrait aussi mettre la main sur l’ancien de l’OL.

Chelsea déjà hors-course pour Barcola ? D’après les informations de Media Foot, Chelsea aurait été alerté par les envies d’ailleurs de Bradley Barcola et entendrait sauter sur l’occasion. Le double champion d’Europe pourrait rapidement devenir une priorité pour les Blues, qui pourraient passer à l’action très prochainement avec une première offre. Seulement, le club londonien ne dispute pas la Coupe d’Europe la saison prochaine. De ce fait, les pensionnaires de la Premier League risquent d’avoir du mal à convaincre Bradley Barcola, qui vient tout juste de remporter une deuxième Ligue des champions avec le PSG.