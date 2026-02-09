F1 : Proche de Lewis Hamilton, Usain Bolt lâche une confidence importante sur le pilote Ferrari, «je sais que...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quel avenir pour Lewis Hamilton après sa première saison délicate chez Ferrari ? La question se pose bien évidemment puisque le septuple champion du monde vient d'avoir 41 ans. Proche du Britannique, Usain Bolt s'est ainsi confié sur cette question révélant certains confidences à ce sujet.

Cela devait être le mariage de rêve entre l'un des plus grands pilotes de l'histoire et l'écurie la plus mythique de la F1. Cependant, la première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n'a pas répondu aux attentes puisque le septuple champion du monde n'est jamais monté sur le moindre podium en course. Sa deuxième saison avec la Scuderia sera donc particulièrement attendue et au moment de découvrir sa nouvelle Ferrari SF-26, le Britannique semblait optimiste pour la saison à venir. Proche de Lewis Hamilton, Usain Bolt a d'ailleurs évoqué l'avenir de l'ancien pilote Mercedes.

Usain Bolt annonce du lourd pour Lewis Hamilton « Pour moi, ce sera toujours difficile. Mais en tant que personne qui sait ce qu'il faut pour arriver au sommet, je sais que ce ne sera jamais parfait. Il est beaucoup plus facile de revenir au sommet, car on connaît le travail et on sait ce qu'il faut faire pour y parvenir à nouveau », lance la légende du sprint, toujours détenteur des records du monde du 100 et 200m, dans une interview accordée à RacingNews365 avant de poursuivre.