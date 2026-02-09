F1 : «Je ne suis pas Max ou Lewis», ce champion qui veut faire mal en 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que le début de la saison 2026 approche à grands pas, les pilotes commencent à analyser leurs premières impressions autour de leurs nouvelles monoplaces. Si cette saison va apporter son lot de nouveautés, Max Verstappen et Lewis Hamilton font toujours partie des pilotes faisant peur aux autres. Pour cette année, un champion souhaite s’affirmer dans la cour des grands. Explications.

Le monde de la Formule 1 retient son souffle. A un mois désormais du début de la saison 2026, l’heure est aux prédictions. Comptabilisant onze titres de champion du monde à eux deux, Lewis Hamilton (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull), réussiront-ils à asseoir leur domination sur la saison ? Ayant mis fin au règne du Néerlandais en 2025, Lando Norris lui, souhaite également prouver qu’il ne s’agissait pas là d’une simple coïncidence.

« J'en veux d'autres, des titres » « Quoi qu'il arrive désormais, ce titre est à jamais le mien. J'ai mis vingt ans à y arriver, à atteindre le but de ma vie. Je ne sais pas si vous ou l'un de vos proches avez déjà réussi cela, mais cela offre comme une forme de plénitude. Je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion d'être champion mais je l'ai déjà été. Et personne ne pourra me l'enlever. J'en veux d'autres, des titres », a ainsi déclaré le champion de McLaren il y a quelques jours depuis le McLaren Technology Center.